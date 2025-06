Els líders de l'OTAN assumeixen el 5% i apunten que no hi ha excepcions: "Espanya fa una interpretació"

LA HAIA (PAÏSOS BAIXOS), 25 (De l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Víctor Tuda)

Els líders de l'OTAN han assumit aquest dimecres que el nou compromís de despesa de l'Aliança es fixarà en el 5% del PIB, tal com exigeix des de fa mesos el president dels EUA, Donald Trump, i han apuntat que no hi ha excepcions, per la qual cosa Espanya fa "una interpretació" del pacte en assenyalar que complirà els requeriments militars sense cenyir-se a un percentatge de despesa concret.

En arribar a la cimera, el primer ministre belga, Bart De Wever, ha assenyalat que l'objectiu del 5% és "realista" i és el que ha fixat l'OTAN, que "no és ximple", per reforçar la defensa europea, per la qual cosa ha subratllat que no hi ha cap clàusula d'escapament possible a l'objectiu d'inversió pactat pels 32 aliats.

"M'agradaria ressaltar que no hi ha cap excepció. Tothom accepta el mateix text i és una qüestió d'interpretació. Han d'invertir el 5% i les capacitats", ha indicat el mandatari de Bèlgica, país que ha assenyalat les seves dificultats per assolir el llistó però ha evitat confrontar amb l'OTAN com Sánchez, que defensa que el seu compromís és amb els requeriments militars i els podrà complir invertint el 2,1%.

"La interpretació d'Espanya és que poden emprendre les capacitats sense el 3,5% del PIB, però això s'ha de veure", ha indicat De Wever, per afegir que "si aquesta és la seva interpretació, és la interpretació de tots" i ha comentat amb ironia que Sánchez és un "geni" si aconsegueix completar aquests requeriments invertint menys. "La genialitat inspira les persones", ha reblat.

El seu homòleg noruec, Jonas Gahr Store, ha valorat d'"històric" l'acord i ha afirmat que conté una "ambició immensa". "Hem tingut problemes per arribar al 2% i ara diem que cal el 3,5% per aconseguir les nostres capacitats i ho farem plegats", ha incidit. Un cop el percentatge de despesa "està fixat", Store ha recalcat que "tan sols serà important" si els aliats ho poden traduir en inversions militars.

En unes declaracions prèvies a la reunió, el primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, ha assegurat que el seu país anirà augmentant la despesa en defensa en els pròxims anys, tot i que ha puntualitzat que ho farà amb "equilibri" per no descuidar la situació financera del país ni els serveis públics, després d'exposar les dificultats de Portugal per elevar la despesa.

Per la seva banda, el primer ministre estonià, Kristen Michal, s'ha mostrat convençut abans de la cimera que els aliats acordaran destinar el 5% del PIB en defensa. Preguntat sobre si tenen por que hi hagi altres països que vulguin seguir el camí d'Espanya, que insisteix que amb el 2,1% del PIB en té prou per complir els objectius militars de l'OTAN, s'ha mostrat "força segur" que s'implementarà el 5%.

Amb tot, el primer ministre neerlandès, Dick Schoof, ha assenyalat la importància d'acordar de manera unànime el nou objectiu de despesa. "Hem acordat que necessitem aquestes capacitats i Espanya ha dit que creu que ho pot fer amb una altra quantitat, amb el 3,5% i l'1,5%, però crec que mantindrem el consens", ha subratllat, després d'incidir que és possible elevar la despesa al 5% en l'horitzó d'una dècada.

Els líders aliats es reuneixen aquest dimecres a la Haia en una cimera amb un únic assumpte, l'objectiu d'inversió en defensa per a la següent dècada, i en la qual s'espera que tots els països es comprometin amb el 5% del PIB. Sobre la taula també hi ha la proposta de Rutte de dedicar un 3,5% en defensa pura i un 1,5% addicional per a inversions de seguretat per així arribar al llindar del 5% que reclama Trump.