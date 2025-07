Els líders de l'E3 tracten en una nova conversa una postura coordinada sobre Gaza, l'Iran i Ucraïna

MADRID 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz; el president de França, Emmanuel Macron, i el primer ministre britànic, Keir Starmer, han mantingut aquest dissabte una nova conversa telefònica a tres per tractar una postura coordinada sobre les situacions a la Franja de Gaza, l'Iran i Ucraïna.

El nou contacte ha tingut lloc un dia després de la publicació, aquest passat divendres, d'un altre comunicat conjunt en el qual declaraven a l'uníson que "ha arribat l'hora de posar fi a la guerra de Gaza" i també després d'una nova ronda de converses directes amb l'Iran sobre el programa nuclear de la república islàmica que es van desenvolupar a Istanbul (Turquia).

Sobre la conversa d'aquest dissabte, el canceller Merz ha explicat a través d'un missatge breu a X que ha servit de consolidació cap a una postura única sobre aquestes crisis. "Farem els passos següents de manera molt coordinada en els pròxims dies", ha avançat Merz.

Macron, per la seva banda, ha aplaudit el sentit de la coordinació entre les tres potències "davant d'aquestes grans crisis". "Junts, estem decidits a promoure la pau i la seguretat, amb unitat, coherència i responsabilitat", ha afegit en un missatge també a X.

"El primer ministre ha explicat com el Regne Unit impulsarà plans per col·laborar amb socis com Jordània per al llançament aeri d'ajuda i l'evacuació de nens que requereixin assistència mèdica", segons el comunicat de la trucada publicat per 'Downing Street'.

Així mateix, Starmer ha traslladat als seus dos companys la importància d'engegar "plans sòlids" per convertir un possible alto el foc a Gaza, "que tanta falta fa", en una "pau duradora".