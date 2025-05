Els líders de França, el Regne Unit, Alemanya i Polònia arriben a Kíiv en una nova mostra de suport a Ucraïna

Donen suport a la crida de Trump per a un acord de pau i demanen a Rússia que "deixi d'obstruir els esforços" diplomàtics

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

Els líders de França, el Regne Unit, Alemanya i Polònia han arribat aquest dissabte a Kíiv per a una nova mostra de suport a Ucraïna, un viatge en què han expressat el seu suport a les crides del president nord-americà, Donald Trump, per a "un acord de pau" i han demanat a Rússia que "deixi d'obstruir els esforços per aconseguir una pau duradora".

"Nosaltres, els líders de França, Alemanya, Polònia i el Regne Unit, ens solidaritzem a Kíiv amb Ucraïna contra la invasió bàrbara i il·legal a gran escala de Rússia", han dit en un comunicat conjunt el president de França, Emmanuel Macron; el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz; el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, i el primer ministre de Polònia, Donald Tusk.

"Reiterem el nostre suport a les crides de Trump a un acord de pau i exhortem Rússia que deixi d'obstruir els esforços per aconseguir una pau duradora", han assenyalat, abans de sol·licitar a Moscou que "accepti un alto el foc total i incondicional de 30 dies per crear l'espai per a unes converses sobre una pau justa i duradora".

Així, han mostrat la seva disposició a "defensar unes converses de pau com aviat millor, discutir l'aplicació tècnica de l'alto el foc i preparar-se per a un acord de pau total". "Som clars amb el fet que el vessament de sang s'ha d'acabar, que Rússia ha de detenir la invasió il·legal i que Ucraïna ha de ser capaç de prosperar com a nació segura i sobirana durant les pròximes generacions, a les seves fronteres internacionalment reconegudes".

"Continuarem augmentant el nostre suport a Ucraïna. Fins que Rússia accepti un alto el foc durador, incrementarem la nostra pressió sobre la màquina de guerra russa", han assenyalat els quatre líders, en el seu primer viatge conjunt al país europeu.

En aquest sentit, Macron ha publicat un comunicat a X després d'arribar a Kíiv en què ha destacat que "els seus primers pensaments estan amb el poble ucraïnès, que ha mostrat una valentia admirable" des de l'inici de la guerra. "Per la seva terra, per la seva llibertat, per Europa", ha sostingut.

"La seguretat del nostre continent està en joc aquí. Davant de l'agressió russa, la nostra resposta ha de ser col·lectiva", ha explicat, alhora que ha insistit que "una pau justa i duradora comença amb un alto el foc total i incondicional".

"És la proposta que impulsem juntament amb els Estats Units. Ucraïna la va acceptar l'11 de març. Rússia, no obstant això, la retarda, fixa condicions prèvies, juga amb el temps i continua la seva invasió. Si Rússia continua obstruint, incrementarem junts la pressió com a europeus, en estreta coordinació amb els Estats Units", ha apuntat.

MACRON DIU QUE TOTS "VOLEN PAU"

Macron ha aplaudit per això la decisió de Trump de reclamar un alto el foc "incondicional" de 30 dies. "La nostra unitat és la nostra força. Aquest és també el significat d'aquesta visita. Tots volem pau", ha argumentat, abans d'insistir i que "l'acord de pau que sigui edificat ha de garantir la seguretat d'Ucraïna".

"Ucraïna lluita pel seu poble, però també per l'ideal europeu en el qual tots creiem. Una Ucraïna lliure, fort, pròspera i europea és el nostre objectiu. La història ens està mirant", ha resolt el mandatari francès.

Durant aquesta estada, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, juntament amb els quatre líders europeus, ha fet una visita per "commemorar els guerrers que van donar les seves vides per la llibertat i la independència d'Ucraïna".

"Glòria i gratitud eternes als herois que ja no estan amb nosaltres, però que per sempre estaran als nostres cors. Record etern als que van donar la seva vida defensant Ucraïna", ha manifestat Zelenski a X.

La visita de Macron, Merz, Starmer i Tusk arriba un dia després que representants de més d'una trentena de països europeus, entre ells ministres d'Exteriors de la UE com l'espanyol José Manuel Albares i l'alta representant del bloc per a Assumptes Exterior i Seguretat Comuna, Kaja Kallas, fessin una simbòlica visita a Kíiv que serviria també d'aval polític a la creació d'un nou tribunal especial sobre el conflicte.