Els líders europeus veuen necessària una desescalada a l'Iran

BRUSSEL·LES 19 març (EUROPA PRESS) -
Els líders dels vint-i-set estats membres de la Unió Europea (UE) han assenyalat la necessitat que hi hagi una desescalada al Pròxim Orient per donar "una oportunitat" a un procés negociador entre l'Iran i els Estats Units (EUA) i Israel, que estan en guerra des del passat 28 de febrer en un conflicte que s'ha estès a tota la regió.
En el Consell Europeu d'aquest dijous que reuneix els caps de govern i d'estat dels països de la UE, diverses veus han exigit el "cessament de les hostilitats" i el desbloqueig de l'estret d'Ormuz, tallat per Teheran en resposta als atacs nord-americans i israelians, i que està comportant un increment dels preus de l'energia arreu del món.
Una de les veus que han demanat una desescalada ha estat el president de França, Emmanuel Macron, que en unes declaracions davant els mitjans abans de la cimera ha indicat que "s'haurien de calmar els ànims" i que "els combats s'haurien d'aturar" encara que fos durant uns dies per mirar de "donar una oportunitat a les negociacions".
Macron ha defensat "una moratòria sobre les infraestructures civils i la població civil en aquest conflicte" i una "ràpida desescalada" perquè cessin "tots els bombardejos i atacs" contra instal·lacions de gas, petroli o fins i tot aqüífers, com ha proposat recentment el president dels EUA, Donald Trump.
En uns termes semblants s'ha expressat el canceller alemany, Friedrich Merz, que ha afirmat que el bloc comunitari està "disposat a ajudar" en un procés negociador, però que "han de cessar les hostilitats" i formar "un mandat internacional" que actualment no existeix.
"Només ens hi podrem implicar quan callin les armes. Aleshores, estarem en estret contacte no només amb Israel, sinó també amb els estats del Golf (...). I aleshores podrem fer moltes coses, fins i tot quant a les rutes marítimes i mantenir-les obertes", ha afegit.
En aquest sentit, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha mostrat "convençut" que si Europa defensa l'ordre multilateral podrà "posar fi a aquesta guerra aviat, podrem tornar a fer seure a la taula les parts que avui estan enfrontades i trobar solucions pacífiques a conflictes que, per desgràcia, no tan sols estan costant vides humadas, sinó també refugiats".
Segons el parer de Sánchez, "en moments de turbulència" i de "molta boira" com l'actual, el més rellevant és que els polítics defensin "els principis i els valors que ens han portat fins aquí amb dècades de pau, amb dècades de prosperitat i amb dècades de certesa".