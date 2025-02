Els líders europeus tracten amb Macron el seu viatge als EUA abans de la cimera

BRUSSEL·LES 26 febr. (EUROPA PRESS) -

Els líders de la Unió Europea (UE) han tractat aquest dimecres en una videoconferència la recent visita del president francès, Emmanuel Macron, als Estats Units (EUA), on es va reunir amb el president nord-americà, Donald Trump, en un contacte preparatori per a la cimera extraordinària del 6 de març en la qual la UE "prendrà decisions" per reforçar la defensa europea i augmentar el suport a Ucraïna.

La cita convocada pel president del Consell, António Costa, segueix les trobades entre dirigents de la UE per forjar una posició comuna davant el temor que els EUA obrin negociacions de pau amb Rússia i arribin a un acord ràpid d'alto el foc a esquenes d'ucraïnesos i europeus.

Costa ha informat en un missatge a través de les xarxes socials que la videoconferència ha servit per "treballar en l'estreta coordinació europea" i en particular conèixer les conclusions de la reunió de Macron a la Casa Blanca.

Així, ha assenyalat que la trobada per videoconferència ha estat "molt útil" per preparar el Consell Europeu extraordinari del pròxim 6 de març, en el qual ha apuntat que es "prendran decisions sobre el suport a Ucraïna i el reforç de la defensa europea". Fonts europees expliquen que la trobada ha estat breu, de 30 minuts, i centrada en les explicacions de Macron sobre la trobada amb Trump.

En tot cas, l'ex-primer ministre portuguès ha reiterat la idea que de la cimera sorgiran decisions per incrementar la defensa europea en un moment en el qual està en joc la pau a Ucraïna i el futur paper d'Europa per mantenir la seguretat del continent.

Dimarts, durant una visita a Polònia per reunir-se amb el primer ministre polonès, Donald Tusk, el president del Consell va indicar que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, portarà a la cimera un "pla global" per impulsar la producció europea d'armes.