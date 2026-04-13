Els líders europeus feliciten Magyar per la victòria electoral a Hongria

El plebiscit sobre la Unió Europea en què s'han convertit les eleccions legislatives d'aquest diumenge a Hongria i la clara victòria del candidat europeista, Péter Magyar, ha desencadenat una onada de felicitacions de caps d'estat i de govern i dels dirigents comunitaris.
La mateixa presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha destacat per les xarxes socials que "el cor d'Europa batega aquesta nit amb més força a Hongria". I en un segon missatge ha subratllat que "Hongria ha triat Europa". "Europa sempre ha triat Hongria. Un país reclama el seu camí europeu. La Unió s'enforteix", ha ressaltat.
També s'ha manifestat el president del Consell Europeu, António Costa, qui ha celebrat que la "participació rècord" que hi ha hagut "posa de manifest l'esperit democràtic del poble hongarès". "Ha parlat, i la seva voluntat és clara", ha afegit abans d'assegurar que espera mantenir una "estreta col·laboració amb Magyar per fer d'Europa un lloc més fort i pròsper".
En unes paraules semblants s'ha expressat la tercera dels principals representants de les institucions comunitàries, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, qui ha recordat que "el lloc d'Hongria se situa al cor d'Europa".
El president francès, Emmanuel Macron, ha publicat per les xarxes una fotografia seva amb Magyar, a qui ha trucat per felicitar-lo. "França celebra aquesta victòria. Representa un triomf de la participació democràtica, el compromís del poble hongarès amb els valors de la Unió Europea i el lloc d'Hongria a Europa", ha assenyalat. "Junts, construïm una Europa més sobirana", ha afegit.
En la mateixa línia que Macron, el canceller alemany, Friedrich Merz, ha trasllat les seves "felicitacions de cor" a Magyar. "Espero treballar amb vostè. Unim forces per una Europa forta, segura i, per sobre de tot, unida", ha publicat.** La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en canvi, ha estat dels pocs dirigents que ha al·ludit directament al líder hongarès sortint, Viktor Orbán, a qui s'ha referit com un "amic" i li ha agraït "la intensa col·laboració d'aquests anys". Amb tot, ha felicitat el vencedor per la seva "clara victòria electoral" i ha dit que els dos països continuaran "col·laborant amb esperit constructiu".
També s'han afegit a les felicitacions els primers ministres de Croàcia, Andrej Plenkovic; d'Irlanda, Micheál Martin; de Grècia, Kyriakos Mitsotakis; de Portugal, Luís Montenegro, i de Luxemburg, Luc Frieden, entre molts d'altres.