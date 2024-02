Els líders donaran avui una última oportunitat a Orbán per pactar ajuda a Ucraïna abans d'activar alternatives

BRUSSEL·LES, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea donaran aquest dijous una última oportunitat al primer ministre hongarès, Viktor Orbán, per acordar l'ajuda de 50.000 milions a Ucraïna de forma unànime abans de passar a activar els plans alternatius per garantir el suport a Kíiv.

Els líders arriben a aquesta cimera extraordinària en un ambient de frustració atès que l'escenari de partida és idèntic al que va vetar Orbán en la seva reunió de desembre i sobre el qual hi ha hagut pocs avanços, mentre constreny donar suport econòmic a Ucraïna davant la incertesa també entorn del respatller financer dels Estats Units.

La posició hongaresa va impedir un acord en la darrera reunió de caps d'Estat i de Govern, que va concloure sense avanços per a una revisió del Marc Financer Plurianual (MFP), el pressupost a llarg termini de la UE per al període 2024-2027, en la qual s'inclou l'ajuda a Ucraïna i encara que la prioritat segueix sent convèncer Orbán per canviar d'idea, la pròpia presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va anunciar a principis de gener un pla B per garantir el desemborsament de l'ajuda.

El propi Orbán s'ha ofert a aixecar el seu veto a l'ajuda financera de la UE a Ucraïna però si aquesta no s'introdueix de forma fixa dins del MFP, sinó que proposa que es revisi de manera anual a través d'un vot unànime, és a dir, que s'estableixi un mecanisme de veto de tal forma que els països del bloc puguin decidir si seguir enviant diners o no cada dotze mesos.

Al fil d'aquesta oferta, fonts diplomàtiques han assenyalat que hi ha una proposta per celebrar un debat anual sobre l'ajuda per a Ucraïna, com reclama Budapest, encara que "de cap manera" es concediria per unanimitat, un fet que s'ha establert com una "clara línia vermella".

No obstant això, si el pla d'aconseguir un acord a 27 falla, s'han perfilat una sèrie d'alternatives amb el risc que aquest 'modus operandi' pugui tenir conseqüències per al futur funcionament de la presa de decisions en el si de la UE.

Així, l'escenari "ideal", en el qual l'ajuda de 50.000 milions a Ucraïna --33.000 milions en préstecs i altres 17.000 en subvencions-- s'acordi per unanimitat en el marc del MFP, permetria arrencar el desemborsament de diners a Ucraïna el mes març.

PLANES ALTERNATIUS

De fallar aquest pla A, podrien activar-se altres dues opcions. D'una banda, l'activació d'un nou mecanisme d'ajuda macrofinanciera per 2024 (com el de 18.000 milions en 2023), a través de la concessió de subvencions a curt termini a l'espai de l'actual pressupost, la qual cosa permetria un desemborsament immediat.

Una altra alternativa passar per la variació del model de l'Instrument de Suport Temporal per Mitigar els Riscos d'Atur en una Emergència (SURE), a través de garanties voluntàries dels Estats membre al pressupost de la UE perquè la Comissió pugui prendre prestats els fons necessaris.

No obstant això, aquesta última opció requereix d'aprovació per part dels parlaments nacionals i suposa assegurar les aportacions bilaterals propostes per iniciar els pagaments, un procés que es demoraria més en el temps i que dependria de la capacitat dels Estats membre per agilitar les seves contribucions.

En el que coincideixen totes les fonts diplomàtiques consultades per Europa Press és en que s'espera un debat "acalorat" i unes negociacions "complicades" en les quals l'escenari "ideal" continua sent un acord a 27 encara que "es barregin totes les opcions", alhora que algunes d'elles apel·len a la "saviesa" i la "responsabilitat".