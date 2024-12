Els insurgents sirians irrompen a l'Ambaixada d'Iran a Damasc

L'edifici de l'Ambaixada de l'Iraq a la capital siriana ha estat evacuat

MADRID, 8 des. (EUROPA PRESS) -

Les forces rebels de Síria, encapçalades pel grup jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) i les seves faccions aliades, han irromput aquest diumenge a l'Ambaixada d'Iran a la capital, Damasc, després del col·lapse del règim del president Bashar al-Assad.

Un grup d'individus "armats" ha entrat a la legació diplomàtica iraniana i ha destruït la marquesina de l'edifici, mentre que també s'han portat tots els béns a l'interior, segons ha recollit l'agència de notícies estatal Tasnim.

Per la seva banda, l'Ambaixada de Rússia a Síria ha comunicat a l'agència de notícies TASS que la legació continua intacta, si bé no ha donat més detalls sobre aquest assumpte. El Kremlin, de moment, no s'ha pronunciat sobre la presa de Damasc.

L'edifici de l'Ambaixada de l'Iraq a la capital siriana ha estat evacuat i tot el personal ha estat traslladat al Líban mentre creix la incertesa sobre el futur del país després de la caiguda del règim, segons ha recollit l'agència de notícies estatal INA.

El caos és total després que l'aliança de jihadistes i rebels sirians que fa onze dies que avança de manera inexorable des del nord-oest del país ha aconseguit expulsar les forces del president Bashar al-Assad, en el poder des de fa 24 anys.