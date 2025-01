Els incendis del sud de Califòrnia amenacen ja 100.000 habitants dels districtes de Brentwood i Encino

MADRID 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Bombers de Califòrnia i l'Ajuntament de Los Angeles han emès aquest dissabte noves alertes d'evacuació als grans districtes d'Encino i Brentwood --on viuen prop de 100.000 persones-- en vista de la proximitat del devastador incendi de Palisades.

"Prepareu-vos per evacuar per l'incendi de Palisades", resa l'alerta de l'ajuntament emesa aquesta nit passada a la població d'Encino, en particular als residents del nord del districte fins a Ventura Boulevard.

El centre Getty a Brentwood, llar d'una de les col·leccions d'art més grans de Los Angeles, es troba completament tancat i al lloc només hi ha personal d'emergència, segons un comunicat del seu portaveu, Ali Sivak, recollit pel 'Los Angeles Times'.

El gran incendi de Palisades ha arrasat ja més 8.200 hectàrees i, segons l'últim recompte proporcionat per les autoritats ahir a la tarda, està contingut a un vuit per cent. Almenys onze persones han mort des de la seva declaració i més de 12.000 estructures han estat devorades per les flames.

És més, l'incendi ara es pot veure a la vall de Sant Fernando i amenaça amb "saltar" l'autopista 405 en direcció al luxós barri residencial de Bel-Air. Els forts vents, asseguren fonts de la lluita contra els incendis al 'Times', estan generant "tornados de foc" enormement difícils de combatre.

A les declaracions oficials de l'estat de catàstrofe, el secretari de Salut i Serveis Humans dels Estats Units, Xavier Becerra va anunciar aquest divendres una situació d'Emergència de Salut Pública per reforçar la resposta dels serveis sanitaris a problemes de salut derivats de la inhalació de la immensa cortina de fum que cobreix la regió.

Els bombers també estan patint per contenir l'incendi d'Eaton, declarat fa quatre dies al nord de la metròpolis nord-americana, que ha consumit ja 5.600 hectàrees i amb prou feines està controlat al tres per cent.