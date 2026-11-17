Hu Guan / Xinhua News / Europa Press - Arxiu
MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La insurrecció hutí del Iemen ha anunciat aquest dimarts un nou bombardeig contra l'oleoducte Est-Oest, una via estratègica per a la distribució de cru a l'Aràbia Saudita que connecta els ports en l'orient del país amb els del mar Rojo.
A l'espera que la defensa saudita es pronunciï sobre l'ocorregut, el portaveu de la insurrecció, el general Yahya Sari, ha informat que avions no tripulats han assolit almenys dos estacionis de bombament, a l'oest de Riad.
"Els atacs van ser precisos i directes, gràcies a Déu, i van provocar grans incendis en els llocs afectats", ha afegit en declaracions recollides al seu canal de Telegram.
L'atac d'aquest dimarts s'insereix dins del conflicte obert entre els hutíes i el Govern iemenita desplaçat a Aden i la campanya internacional liderada per l'Aràbia Saudita per intentar que els insurgents retrocedeixin posicionis.
Aquesta ofensiva és, de moment, infructuosa. Els últims avanços hutíes han obligat les forces iemenites a retrocedir posicions i el comandant saudita al capdavant de la coalició militar de Riad ha estat destituït aquest passat dilluns.