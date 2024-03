Els houthis organitzen un simulacre militar a gran escala d'un hipotètic atac a Israel

MADRID, 10 març (EUROPA PRESS) -

La insurrecció houthi del Iemen ha organitzat un exercici militar a gran escala que simula un hipotètic atac contra Israel, que comprèn atacs al desert del Nègueb, inclòs un assalt "virtual" a l'assentament de Dimona.

Els exercicis, que porten per nom "Jerusalem en el nostre camí", estan protagonitzats per les Forces de Reserva del Sisè Districte Militar amb suport de la Força Aèria i unitats d'artilleria, disposades a "enfrontar-se amb les forces hegemòniques i arrogants liderades per Amèrica, el Regne Unit i l'entitat sionista", en referència a Israel, segons informa l'agència oficial dels rebels, Saba.

El mitjà indica que aquestes unitats "van atacar durant l'exercici les posicions virtuals de l'enemic sionista al Nègueb i van prendre el control de l'assentament de Dimona, a banda de bases enemigues i centres de lideratge". Els efectius houthis també van simular emboscades contra hipotètiques forces nord-americanes i britàniques que poguessin aucdir en auxili de les comunitats israelianes del desert.

Dimona, cal recordar, es troba a gairebé 2.000 quilòmetres al nord de la capital del Iemen, Sanà, sota control dels houthis, que haurien de travessar l'espai aeri saudita o bé iniciar una travessia pel mar Roig i el golf d'Àqaba per penetrar pel sud d'Israel i, des d'allà, recórrer els 250 quilòmetres que els separaria de l'assentament.

El president del Comitè Revolucionari del Iemen i gran líder houthi, Mohamed Alí al-Huti, va aplaudir els participants en aquest simulacre, "herois preparats per enfrontar-se als seus enemics" en un moment en què la insurrecció ha llançat, en el marc de la guerra entre Israel i Hamas, una campanya contra la navegació internacional al mar Roig a través del llançament d'atacs aeris amb avions no tripulats contra els vaixells comercials i els vaixells dels EUA i el Regne Unit que els intenten protegir.

En resposta, Londres i Washington han iniciat una operació per destruir les plataformes de llançament d'aquests aparells i de qualsevol projectil houthi que pogués amenaçar la seguretat d'aquests vaixells.

En aquest sentit, Al-Huti ha declarat que "els americans tindran totes les de perdre" si volen continuar amb la seva campanya d'atacs i, com ha fet en altres ocasions, va desmentir que tercers països estiguin proporcionant armament a les seves forces. "Aquests míssils són iemenites al cent per cent i la creença americana que procedeixen d'un altre lloc no són més que un deliri", ha assegurat el líder d'un moviment històricament té el suport de l'Iran.