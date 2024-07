Els houthis i milícies iraquianes proiranianes realitzen un atac conjunt contra Elat (Israel)

L'Exèrcit d'Israel confirma la intercepció d'un "objecte sospitós" que es dirigia cap al sud del país des de l'est

MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

Els rebels houthis del Iemen i la milícia proiraniana Resistència Islàmica de l'Iraq han reclamat aquest dilluns un atac conjunt contra la ciutat israeliana d'Elat, al sud del país i a la vora del mar Roig, sense que fins al moment s'hagin notificat danys o ferits i que es tracta d'un tipus d'operació cada vegada més habitual.

"Les Forces Armades iemenites, juntament amb la Resistència Islàmica iraquiana, han dut a terme una operació militar conjunta dirigida contra un objectiu vital a Elat, al sud de la Palestina ocupada, amb diversos avions no tripulats. L'operació ha aconseguit amb èxit els seus objectius", ha informat el portaveu d'operacions militars dels houthis, Yahya Sari, al seu canal de Telegram.

A més, ha insistit que seguiran duent a terme aquest tipus d'accions fins que Israel cessi la seva ofensiva contra la Franja de Gaza i llevant "el setge" sobre la mateixa.

L'Exèrcit d'Israel, per la seva banda, ha confirmat la intercepció "exitosa" d'un objecte aeri "sospitós" que es dirigia al sud del país des de l'est, ressaltant que no ha arribat a entrar al seu territori i que, per tant, no s'han activat les alarmes aèries.

"Un caça ha interceptat fa poc i amb èxit un objecte aeri sospitós que es dirigia cap al sud del país des de l'est. L'objectiu no ha entrat al país i no s'han activat alertes", resa un comunicat de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) publicat en el seu compte de la xarxa social X.

La jornada anterior, les FDI van anunciar també una intercepció d'un altre objecte que es dirigia cap a Israel des del mar Roig i sense que els houthis o la Resistència Islàmica de l'Iraq es pronunciessin sobre aquest tema.

Els houthis han dut a terme desenes d'atacs en el mar Roig des de l'inici de l'ofensiva militar d'Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs perpetrats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i altres faccions palestines.

Els rebels, recolzats per l'Iran, controlen la capital del Iemen, Sanà, i zones del nord i oest del país des del 2015. Des de l'ofensiva israeliana sobre l'enclavament palestí, han dut a terme nombrosos atacs contra bucs amb algun tipus de connexió amb Israel. Així mateix, han atacat vaixells i altres béns estratègics nord-americans i britànics en resposta als bombardejos d'aquests països contra el Iemen.