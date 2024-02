Els houthis eleven a gairebé mig centenar els últims atacs dels EUA i el Regne Unit a sis províncies del Iemen

MADRID, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La insurrecció houthi del Iemen ha assegurat que l'última sèrie d'atacs llançats durant les últimes hores pels Estats Units i el Regne Unit no tindran cap efecte dissuasori en la seva campanya per impedir el trànsit al mar Roig com a mesura de pressió contra Israel.

El portaveu militar houthi, Yahya Saree, ha confirmat gairebé mig centenar d'atacs internacionals contra els seus emplaçaments al país des de la nit de dissabte a sis províncies del país, amb especial incidència a Sanà, on hi ha la capital, i Taiz, on la insurrecció fa anys que practica un bloqueig sobre la capital homònima tot i les crítiques d'organismes humanitaris internacionals.

Concretament, Saree té constància de 48 atacs --els EUA i el Regne Unit havien parlat de 36--, 13 dels quals a Sanà, onze a Taiz, nou a Hodeida, on hi ha el principal port del país, imprescindible per a l'arribada d'ajuda humanitària; set a Al-Baida, set a Haya i un a Sada. No informa de víctimes en el missatge.

El portaveu acaba assegurant que els atacs, no obstant això, "no dissuadiran" la insurrecció de la seva "posició moral, religiosa i humanitària en ferm suport al poble palestí a la Franja de Gaza, i no quedaran sense resposta i càstig".

Els atacs internacionals van en paral·lel a la sèrie de bombardejos efectuada divendres a la nit als Estats Units contra milícies proiraníes a l'Iraq i Síria, en represàlia pels atacs d'aquests grups a les seves posicions a la regió, i que van deixar tres militars morts el cap de setmana passat.

En tots dos casos, el catalitzador ha estat la guerra entre Israel i Hamas que va començar el passat 7 d'octubre; un conflicte en què tant els grups proiranians com els insurgents del Iemen han concedit el seu suport manifest al moviment islamista palestí.