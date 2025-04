Els houthis denuncien 12 morts i 30 ferits en un bombardeig dels EUA contra un mercat a la capital del Iemen

MADRID 21 abr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats instaurades pels rebels houthis al Iemen han denunciat aquest diumenge la mort de dotze persones a causa de nous bombardejos de l'exèrcit dels Estats Units contra un mercat situat a la capital del país, Sanà, dies després que un atac contra un port petrolier a la governació de Hodeida va deixar 80 morts i 150 ferits.

El Ministeri de Sanitat iemenita ha informat que dotze persones han mort i 30 han resultat ferides "a conseqüència de la flagrant agressió nord-americana contra el mercat popular de barri de Farwa, al districte de Shuub", si bé ha advertit que es tracta d'un recompte preliminar.

"Aquesta xifra no és definitiva, ja que els equips de rescat i ambulàncies continuen buscant víctimes sota els enderrocs, i és probable que la xifra augmenti", resa un comunicat publicat per la cartera ministerial al seu canal de Telegram.

Aquests atacs han tingut lloc hores després que el president del Consell Polític Suprem instaurat pels houthis, Mahdi al-Mashat, va precedir el Consell de Defensa Nacional per "abordar la situació política i militar, l'evolució de l'agressió nord-americana" contra el Iemen i "les opcions per respondre i enfrontar l'agressió".

Durant la seva intervenció, ha assegurat que les "incursions i atacs nord-americà no han afectat en absolut a la regió". Així mateix, ha promès que "no se sotmetrà al xantatge" i que, "mentre continuï l'agressió contra Gaza, la batalla està oberta al mar i a tots els fronts".

"No hi haurà treva sense que cessi l'agressió, ni calma sense que s'aixequi el setge al poble palestí", ha manifestat. Al-Mashat ha assegurat que "l'acció nord-americana al mar Roig és un espectacle fallit", tal com ha recollit l'agència de notícies iemenita SABA.

En les últimes setmanes, les tropes nord-americanes han llançat bombardejos de manera gairebé diària a diverses governacions, inclosa la de Sanà després que l'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, va anunciar el començament d'una "acció militar decisiva i contundent" contra els houthis en resposta a la seva campanya d'atacs al mar Roig.