Els houthis aplaudeixen la decisió d'Espanya de no sumar-se a l'operació dels EUA al mar Roig

Els rebels iemenites destaquen "la negativa" d'Espanya a "deixar-se arrossegar per les mentides dels EUA i el Regne Unit"

MADRID, 24 des. (EUROPA PRESS) -

Els rebels houthis han aplaudit la decisió del Govern d'Espanya de no sumar-se a la coalició multinacional encapçalada pels Estats Units per garantir la seguretat al mar Roig, després dels últims atacs del grup contra vaixells a la zona en resposta a l'ofensiva militar llançada per Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

"Valorem en gran mesura la negativa d'Espanya a deixar-se arrossegar per les mentides nord-americanes i britàniques en matèria de navegació marítima", ha dit Husein al-Ezi, viceministre d'Exteriors de les autoritats instaurades pels houthis després que el 2015 van aconseguir el control de la capital del Iemen, Sanà.

"Sanà respecta tots els que respecten els fets i espera que aquestes posicions racionals continuïn i s'expandeixin", ha manifestat en un missatge en el seu compte a la xarxa social X, en el qual ha expressat el seu desig que "tothom es continuï distanciant de les vergonyoses posicions dels Estats Units i el Regne Unit, que amenacen la pau i la seguretat".

En aquesta línia, el president del Comitè Revolucionari dels rebels --el Govern interí establert pels houthis--, Mohamed Alí al-Huti, ha argumentat que "la sortida d'alguns països que els Estats Units havia inclòs prèviament en la coalició internacional confirma el fracàs de l'aliança" i ha afegit que "els països que van declinar participar-hi van anteposar els seus interessos nacionals a la coalició".

Al-Huti ha assenyalat que "suposa un missatge per als que vulguin continuar amb la posició de preservar els seus interessos en lloc de sacrificar-los en benefici de l'entitat ocupant", en referència a Israel, i ha argumentat que la coalició anunciada per Washington "per protegir els vaixells israelians" no aborda "la seguretat de la navegació, sinó que l'amenaça, per militaritzar el mar Roig".

"Qualsevol perill que amenaci el canal de Suez deriva d'aquest pas dels Estats Units", ha destacat l'alt càrrec dels houthis a través del seu compte a X. "Els Estats Units i els països que hi participin (en la coalició) tenen responsabilitat de les conseqüències", ha destacat.

Així, ha reiterat que qualsevol "operació estúpida contra el poble iemenita" provocarà que "els vaixells i els interessos" dels països membre de la coalició "siguin objectiu dels míssils, avions i operacions iemenites". "El millor per evitar una escalada i protegir la navegació passa per aturar l'agressió israeliana contra Gaza i aixecar el bloqueig alhora que entregar menjar, medicina i altres béns", ha postil·lat.

Els missatges per part d'alts càrrecs houthis han arribat després que el Ministeri de Defensa espanyol va recalcar dissabte que no participarà en l'operació 'Guardià de la Prosperitat' i va proposar la creació d'una missió europea "nova i específica" per assolir la "màxima eficàcia" en aquest objectiu.

La cartera encapçalada per Margarita Robles va ressenyar, a més, que no existeix cap veto d'Espanya a una missió de la UE al mar Roig, tot això després que Espanya va bloquejar la decisió de la UE de modificar el mandat de l'operació naval 'Atalanta' per contribuir en la missió llançada pels Estats Units.

ATACS DELS HOUTHIS AL MAR ROIG

Els houthis, amb el suport de l'Iran i que controlen la capital del Iemen, Sanà, i altres zones del nord i l'oest del país des del 2014, han assegurat que continuaran els seus atacs contra vaixells amb bandera israeliana, propietat d'empreses israelianes o que vagin a ports israelians, malgrat la creació d'aquesta nova missió multinacional.

No obstant això, el portaveu dels houthis, Mohamed Abdusalam, va reiterar dimarts que el grup protegirà "la seguretat de les rutes marítimes al mar Roig i el golf Pèrsic" i va garantir que "no hi haurà amenaces als vaixells de qualsevol país, a excepció dels vinculats a l'entitat enemiga --en referència a Israel-- o que s'adrecin als seus ports".

'Guardià de la Prosperitat' quedarà sota comandament de les Forces Marítimes Combinades, una aliança multinacional dedicada a defensar les rutes marítimes internacionals, i concretament de la Task Force 153, establerta l'abril del 2022 i que opera al mar Roig, l'estret de Bab el-Mandeb i el golf d'Aden.

Els houthis han llançat diversos atacs contra Israel arran de l'ofensiva militar israeliana contra la Franja de Gaza després dels atacs executats per Hamas el 7 d'octubre. En el marc de les seves accions al mar Roig, han segrestat un vaixell --el 'Galaxy Leader'-- i han dut a terme atacs amb drons i míssils, amb la qual cosa han malmès almenys dos vaixells més.

La situació ha portat diverses empreses --incloses quatre de les cinc principals dedicades a transport marítim del món-- a suspendre les seves operacions a través d'aquesta via marítima, clau per al comerç internacional, o a desviar els seus vaixells a través de vies molt més llargues que impliquen envoltar el continent africà a través del cap de Bona Esperança.