Els houthis amenacen amb la participació d'altres actors en els atacs contra vaixells israelians

MADRID, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

El viceministre d'Exteriors del govern instaurat pels rebels iemenites houthis, Hussein al-Ezi, ha assegurat aquest dimecres que "qualsevol mesura" que perjudiqui els seus interessos serà considerada com una declaració de guerra, que anirà acompanyada de més atacs contra vaixells israelians fins i tot més enllà de l'estret de Bab el-Màndeb en coordinació amb altres actors.

"Considerarem qualsevol mesura que perjudiqui els interessos del Iemen com una declaració de guerra, i els atacs contra els vaixells israelians no es limitaran únicament a Bab el-Màndeb, perquè la nostra coordinació és avançada en aquest sentit", ha publicat Al-Ezi a X.

Així mateix, ha assegurat que els bombardejos dels Estats Units (EUA) i del Regne Unit contra les seves posicions han estat "innecessaris" i que seran "l'error de la seva vida" llevat que "acceptin la pròxima resposta del Iemen i cessin els seus crims contra Gaza".

Al-Ezi ha fet aquestes declaracions en referència a la possible designació dels rebels com a organització terrorista per part dels EUA, una decisió que el portaveu de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha admès que està en procés de revisió.

Els houthis, amb el suport de l'Iran, controlen la capital del Iemen, Sanà, i altres zones del nord i l'oest del país des del 2015. El grup ha respost a l'ofensiva israeliana contra la Franja atacant embarcacions vinculades amb Israel --amb més de 25 atacs fins avui--, inclòs el segrest del vaixell Galaxy Leader. Des d'aleshores, els EUA han creat una missió multinacional i ha bombardat territori iemenita.