Els habitants de Gaza acceleren la fugida al sud de la Franja en ple final de l'ultimàtum israelià

Centenars de palestins esperen al pas de Rafah l'obertura de l'únic camí per escapar de l'enclavament



MADRID, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

Milers de civils de Gaza continuen la fugida al sud de l'enclavament palestí mentre l'ultimàtum d'Israel a les comunitats del nord de la Franja --més d'un milió de persones-- ha arribat al seu punt i final sense que, de moment, es tingui constància del llançament d'una nova operació israeliana i entre múltiples iniciatives internacionals per guanyar temps davant una nova catàstrofe humanitària.

El portaveu de l'exèrcit israelià, Richard Hetch, ha reconegut que aquests desplaçaments "portaran el seu temps" mentre que Hamas ha demanat a la població que es quedi als seus domicilis davant el que ha descrit com a "propaganda" israeliana, segons recull l'agència DPA, si bé residents de la Franja asseguren al mitjà que la situació ara mateix és de "pànic creixent".

Els esdeveniments de les últimes hores comprenen noves alarmes a les localitats israelianes de Zikim, Ashkelon i Sderot, enfrontaments oberts entre Israel i Hezbollah a la frontera del Líban i intenses negociacions per a l'obertura del pas de Rafah amb Egipte, mentre que la propera localitat egípcia de l'Arish espera un avió de l'OMS amb ajuda humanitària.

L'agència de les Nacions Unides per als refugiats palestins, l'UNRWA, ha denunciat una crisi enorme per falta d'aigua a tot l'enclavament i que molts habitants de Gaza s'han passat la nit al carrer per la falta de refugi. Els principals hospitals de l'enclavament, entre els quals el d'Al-Quds, a la ciutat de Gaza, s'han declarat incapacitats per traslladar centenars de pacients i refugiats.

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat aquest dissabte que el seu país està treballant amb els governs d'Israel, Egipte i Jordània, i també amb les Nacions Unides, per intentar pal·liar els efectes de l'evacuació ordenada per Israel a la població del nord de la Franja de Gaza arran de les perspectives d'una invasió per terra de l'enclavament.

En el seu compte d'X, Biden ha explicat que aquesta ronda de converses, en línia amb la gira regional d'emergència protagonitzada pel seu secretari d'Estat, Antony Blinken, tenen com a intenció "recaptar suports per pal·liar les conseqüències humanitàries" de l'atac de dissabte passat de Hamas contra Israel, que va desencadenar el conflicte actual.

A això, cal afegir-hi que "els nens i les famílies de Gaza s'han quedat pràcticament sense aliments, electricitat, medicines i accés segur als hospitals, després de diversos dies d'hostilitats i talls en totes les rutes de subministrament", denuncia el fons de les Nacions Unides per la Infància, UNICEF.

Per la seva directora general, Catherine Russell, "la situació és catastròfica, amb bombardejos incessants i un augment massiu del desplaçament de nens i famílies. Russell aposta per "un alto el foc immediat, i l'accés humanitari són les principals prioritats per permetre que els nens i les famílies de Gaza rebin l'ajuda que tant necessiten".