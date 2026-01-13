Els fiscals de Corea del Sud demanen la pena de mort per a l'expresident Yoon Suk-yeol

MADRID 13 gen. (EUROPA PRESS) -
L'equip especial de fiscals a càrrec del cas d'insurrecció contra l'expresident destituït Yoon Suk-yeol ha demanat aquest dimarts la pena de mort per a l'exmandatari per la polèmica llei marcial decretada el desembre del 2024 i que li va costar el càrrec mesos després.
Els fiscals han assenyalat Yoon com el responsable de liderar un procés d'insurrecció en declarar la llei, que va comportar el desplegament de tropes durant diverses hores als voltants del parlament i va desencadenar una greu crisi política a nivell intern, segons informacions del diari 'The Korea Times'.
En la sol·licitud, argumenten que Yoon era, en última instància, responsable d'"intentar soscavar l'ordre constitucional en mobilitzar les forces armades i la policia per reprimir l'Assemblea Nacional". Així, han defensat que aquestes accions van representar una "greu amenaça per a la democràcia i que justifiquen la pena més severa prevista per la llei sud-coreana".