Els familiars dels ostatges exigeixen un acord immediat: "El 7 d'octubre no pot durar per sempre"

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
Els familiars dels ostatges que continuen retinguts a la Franja de Gaza han pres un dissabte més els carrers de la ciutat israeliana de Tel-Aviv per exigir al govern del primer ministre Benjamin Netanyahu que actuï "amb urgència" en pro d'un acord que permeti el retorn de les gairebé 50 persones que continuen en mans del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) gairebé dos anys després de l'atac del 7 d'octubre del 2023.
Entre les intervencions més contundents d'aquesta jornada ha destacat la d'una dona, Maccabit Meyer, tia dels germans bessons Gali i Ziv Berman, que continuen reclosos. Meyer ha llançat una crítica directa al lideratge israelià després d'un recent atac fallit contra membres d'alt càrrec de Hamas a Doha, la capital de Qatar, considerant-ho "inútil" des de la perspectiva de les famílies afectades.
"Ara resulta que eliminar el braç polític de Hamas és una 'oportunitat', però no n'hi ha cap per a Gali, Ziv, ni per als altres 48 ostatges", ha sentenciat en to irònic. "On va quedar la vergonya? Com és possible que al govern ningú s'atreveixi a dir 'prou!'?", s'ha preguntat, segons les declaracions recollides pel diari 'The Times of Israel'.
En la mateixa línia, Meyer s'ha dirigit directament als dirigents israelians, als quals ha preguntat pel "seu cor i la seva consciència". "No els aterreix que l'única cosa que ens retornin siguin taüts, o fins i tot menys, perquè alguns ni tan sols apareixeran?", ha continuat.
A la protesta d'aquest dissabte han acudit també els exostatges Keith i Aviva Siegel, que han apel·lat a la necessitat d'aconseguir un acord immediat i han insistit que alliberar els captius "no és només una qüestió emocional o moral, sinó "un deure jueu, nacional i humà".
De manera similar s'ha pronunciat el Fòrum d'Ostatges i Famílies Desaparegudes, que ha responsabilitzat directament el primer ministre Benjamin Netanyahu d'obstaculitzar un possible alto el foc i l'alliberament dels ostatges.
"L'atac a Qatar ha demostrat amb claredat qui és el veritable obstacle per a l'alliberament dels ostatges: el primer ministre", ha asseverat el fòrum. "Cada vegada que les negociacions avancen, ell les frustra. Ja n'hi ha prou d'excuses dissenyades per allargar la seva permanència al poder".
Els manifestants han insistit al govern que no pot perdre ni un segon del seu "inavaluable temps", i han recordat als 42 ostatges que han mort fins ara sota captivitat. "Ens estem quedant sense temps, i també sense vida", han sentenciat, posant el focus en com de "crítica" és la situació dels civils que estan privats de llibertat.
En aquest context, l'exèrcit israelià ha continuat la seva ofensiva a la Franja de Gaza, desoint els advertiments de Hamas, que ha advertit que qualsevol atac podria posar en perill els ostatges, en exposar-los als mateixos riscos que enfronten els combatents del grup.
La situació es complica encara més per la pressió interna. Membres ultradretans de la coalició governant han amenaçat d'enderrocar el govern si Netanyahu no avança amb l'operació militar a Gaza, malgrat la creixent oposició de sectors militars i del públic en general.
Fins avui, Hamas continua mantenint 48 ostatges, entre ells les restes d'almenys 26 persones mortes, segons va confirmar l'exèrcit israelià. S'estima que vint continuen amb vida, mentre que l'estat de salut de dos més és incert. Fins i tot es troba entre els cadàvers el d'un soldat israelià mort el 2014, el cos del qual també roman retingut pel grup terrorista, segons el mateix mitjà.
A més de les persones que continuen en parador ignorat, les autoritats de la Franja --controlades per Hamas-- han elevat aquest dissabte a més de 64.800 els palestins morts a causa de l'ofensiva llançada per Israel contra l'enclavament després dels atacs del 7 d'octubre del 2023, que deixa més de 164.200 ferits.
A més, el Ministeri de Sanitat gazià ha fet una nova crida a la donació de sang davant de la "greu escassetat" que pateixen els bancs de sang dels hospitals de l'enclavament palestí. "El tipus de lesions greus que arriben als hospitals requereix unitats de sang addicionals per salvar vides", ha alertat al mateix temps que ha advertit d'una reducció de les donacions "arran de la fam i la desnutrició".