Els familiars dels ostatges estableixen un "campament de protesta" amb filferro espinós a Tel Aviv

L'enviat especial dels EUA per al Pròxim Orient visita les famílies durant la manifestació

MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

Els familiars dels ostatges segrestats pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) durant els atacs del 7 d'octubre del 2023 han establert aquest dissabte un "campament de protesta" amb filferro espinós a la ciutat israeliana de Tel Aviv, una mesura que arriba després que grups armats palestines difonguessin vídeos de dos dels segrestats a Gaza.

Així, les famílies s'han manifestat contra "la difusió del contingut terrorífic sobre la condició en què es troben els ostatges" i han col·locat el filat a la reanomenada plaça dels Ostatges, on preveuen fer una asseguda per exigir "dignitat" pels seus éssers estimats.

El Fòrum de Familiars d'Ostatges i Desapareguts ha indicat en un comunicat que el seu objectiu és sol·licitar al Govern israelià i a l'administració nord-americana de Donald Trump que "miri els seus éssers estimats als ulls". "El perill al qual fan front és tangible i immediat", han assegurat.

"El risc de perdre'ls està augmentant. És el moment d'aconseguir un acord exhaustiu per posar fi a la guerra. Sense més retards. Sense deixar a ningú enrere. Poseu fi a aquest malson i porteu-los a casa", recull el text.

Hamas va publicar divendres un nou vídeo en el qual es pot observar Evyatar David, un dels ostatges, després que Jihad Islàmica difongués imatges d'un altre d'ells, Rom Braslavski.

En cap d'aquests casos, els seus familiars van donar permís perquè aquest contingut fos fet públic o difós a través de xarxes socials. "Ara, els que han vist això entenen la gravetat de l'estat en el qual es troba Evyatar", ha manifestat la seva germana.

Per la seva banda, l'enviat especial dels Estats Units per al Pròxim Orient, Steve Witkoff, ha visitat els familiars que es protesten --una visita que té lloc després que es desplacés divendres a la Franja de Gaza per supervisar l'entrega d'ajuda per part de la Fundació Humanitària davant de les crítiques per part de la comunitat internacional per la manca d'aliments a l'enclavament.

En arribar a la plaça, Witkoff ha estat rebut amb aplaudiments per gran part dels presents. Aquest dimecres, l'enviat de Trump es va reunir amb el primer ministre, Benjamin Netanyahu, amb el qual va abordar l'entrega d'aliments a la població gaziana.