Els familiars dels catalans morts a Nova York agraeixen el suport i preguen el "màxim respecte" a la intimitat

Els familiars ja són a la ciutat per repatriar els cossos i donaran més detalls sobre la cerimònia de comiat

MADRID, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

Els parents de la família catalana de cinc membres morta a Nova York en un accident d'helicòpter han expressat el seu agraïment pel suport rebut i han pregat el "màxim respecte" a la intimitat arran de l'impacte global que ha tingut la tragèdia i la implicació de tres menors.

Així ho han assenyalat les famílies Escobar Cañadas i Camprubí Montal en un comunicat difós a X per Joan Camprubí Montal, germà de Mercè Camprubí Montal i cunyat d'Agustín Escobar, el matrimoni que ha perdut la vida juntament amb els seus tres fills de quatre, cinc i onze anys.

"Volem expressar-vos el nostre agraïment més profund davant de les mostres massives de condolença i suport rebudes en aquestes últimes hores. No hi ha paraules per descriure el que estem vivint, ni per agrair l'afecte rebut", ha assenyalat la nota de la família per seguidament afegir que "són moments molt difícils", però que "l'optimisme i l'alegria sempre han caracteritzat la nostra família".

Així mateix, la família ha indicat que ja s'ha desplaçat a Nova York per complir amb tots els tràmits i repatriar els cossos a Espanya. Referent a això, han incidit que els pròxims dies comunicaran els detalls de la cerimònia fúnebre i que, mentrestant, preguen el "màxim respecte" a la intimitat.

"Volem guardar el record d'una família feliç i unida, en el moment més dolç de les seves vides. Se n'han anat plegats, i han deixat una empremta inesborrable entre tots els seus familiars, amics i coneguts [...] El vostre suport ens manté forts, i els Escobar-Camprubí estaran sempre amb nosaltres i als nostres cors", han subratllat.

ELS FETS DE L'ACCIDENT

L'accident va tenir lloc aquest dijous passades les 15.00, hora local, quan el Departament de Bombers de Nova York va rebre una trucada.

L'helicòpter, un model Bell 206, va volar durant uns setze minuts abans de caure a l'aigua. Poc abans de precipitar-se al buit, l'aparell va envoltar l'Estàtua de la Llibertat abans de remuntar el riu Hudson cap al pont George Washington.

El pare de família mort al sinistre, Agustín Escobar, va ser CEO i president de Siemens Espanya i des del passat mes de desembre era el CEO de Rail Infrastructure a Siemens a escala mundial. La seva dona, Mercè Camprubí, també treballava a Siemens des de fa set anys i era neta de l'expresident del Barça Agustí Montal Costa.