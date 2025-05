Els EUA volen "revocar enèrgicament" els visats a estudiants xinesos

MADRID, 29 maig (EUROPA PRESS) -

El Departament d'Estat dels Estats Units ha anunciat aquest dimecres la seva intenció de "revocar enèrgicament els visats d'estudiants" de nacionalitat xinesa, amb prou feines una setmana després que les autoritats de Pequín hagin condemnat la "politització" de l'educació per part de Washington, que recentment ha prohibit a la Universitat de Harvard admetre a estudiants estrangers.

El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha assegurat en un comunicat que la seva cartera "col·laborarà amb el Departament de Seguretat Nacional per revocar enèrgicament els visats d'estudiants xinesos, incloent a aquells amb vincles amb el Partit Comunista Xinès o que estudiïn en àmbits crítics", si bé no ha precisat quins són aquests camps d'estudi.

Així mateix, ha assenyalat que "revisarem els criteris de visat per millorar l'escrutini de totes les futures sol·licituds de visat de la República Popular Xina i Hong Kong", com a part de les polítiques de la Casa Blanca que "donen prioritat als Estats Units i no a la Xina".