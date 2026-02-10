Els EUA veuen "progressos" però dubten que Espanya compleixi amb l'OTAN

BRUSSEL·LES 10 febr. (EUROPA PRESS) -
L'ambaixador dels Estats Units (EUA) davant l'OTAN, Matt Whitaker, ha opinat que Espanya no complirà amb les capacitats militars que li van assignar en l'última cimera de l'Aliança Atlàntica si només gasta un 2% del PIB en defensa, però ha animat a compartir la seva fórmula per assolir els objectius gastant menys amb la resta de països si ho aconsegueix.
Preguntat en unes declaracions a la premsa sobre si Washington està en contacte amb el nostre país per comprovar si compleix amb les seves obligacions i capacitats assignades per l'Aliança, ha respost que "Espanya està fent grans progressos" en el curt termini, però que no creu que pugui complir amb els requeriments militars de l'OTAN si no eleva la despesa en defensa fins al 5% del PIB.
"El missatge per a Espanya ha estat molt clar: la nostra expectativa són els objectius de capacitats. Si ho poden fer amb menys diners, fantàstic. No creiem que puguin, però si poden, si us plau ensenyeu-nos a tots com fer-ho", ha indicat Whitaker, després d'afegir que al seu país, que té "una idea bastant clara de quant costen" l'artilleria, els tancs o els soldats, no li quadren els comptes espanyols.
L'ambaixador nord-americà, que ha revelat una reunió aquest mateix dimarts amb el seu homòleg espanyol, Federico Torres, abans de la reunió de ministres de Defensa que tindrà lloc dijous a la seu de l'Aliança a Brussel·les, ha detallat que han abordat la qüestió del finançament després del rebuig d'Espanya en el cimera de la Haia de l'any passat a elevar la seva despesa més del 2%.
No obstant això, ha valorat que tot i que Espanya manté que pot assolir els objectius de l'aliança gastant menys, és "un aliat compromès" i hi ha "converses de manera contínua i regular" amb Madrid, tant amb el personal internacional com amb la representació espanyola davant l'OTAN.