Els EUA i Veneçuela acorden restablir relacions diplomàtiques

Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency
MADRID, 6 març (EUROPA PRESS) -
El Govern dels Estats Units i les autoritats interines de Veneçuela han acordat aquest dijous per la nit restablir relacions diplomàtiques i consulars a fi de "promoure l'estabilitat, recolzar la recuperació econòmica i avançar en la reconciliació política" del país llatinoamericà.
"Els Estats Units i les autoritats interines de Veneçuela han acordat restablir relacions diplomàtiques i consulars. Aquest pas facilitarà els nostres esforços conjunts per promoure l'estabilitat, recolzar la recuperació econòmica i avançar en la reconciliació política a Veneçuela", ha assenyalat el Departament d'Estat nord-americà en un comunicat.
L'anunci es produeix en un moment de progressiu d'obertura des dels Estats Units cap a Veneçuela, particularment en l'àmbit energètic, on el president Donald Trump s'ha proposat revitalitzar la indústria petroliera veneçolana i ja comercia amb hidrocarburs d'aquest país.