Els EUA vendran gairebé mig centenar de caces F35 a l'Aràbia Saudita per més de 21.100 milions d'euros

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern dels Estats Units ha notificat al Congrés la seva intenció de vendre a l'Aràbia Saudita prop de mig centenar de caces F35 en una operació sense precedents que podria aconseguir un valor de fins a 24.300 milions de dòlars (més de 21.160 milions d'euros).
El Departament d'Estat ha assegurat en un comunicat que la venda a Riad, que inclou fins a 48 d'aquests avions de combat, "recolzarà els objectius de política exterior i seguretat nacional dels Estats Units en millorar la seguretat d'un important aliat no membre de l'OTAN que constitueix una força per a l'estabilitat política i el progrés econòmic a la regió del Golf".
Les autoritats saudites, per la seva banda, han acollit la notificació com una mostra de la "solidesa i la naturalesa perdurable de l'associació estratègica" entre tots dos països, així com del "continu avanç de la nostra cooperació en defensa".