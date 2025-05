Els EUA i Ucraïna signen un acord per a l'explotació de recursos minerals

El secretari del Tresor nord-americà considera que aquest pacte "envia un clar senyal a Rússia" del seu compromís amb la pau

MADRID, 1 maig (EUROPA PRESS) -

Els Estats Units i Ucraïna han anunciat aquest dimecres que han arribat a un acord per establir un fons d'inversió per a la reconstrucció, amb motiu de la guerra amb Rússia, que inclou que la part nord-americana pugui aprofitar-se dels recursos minerals ucraïnesos i que ha de ser ratificat pel parlament del país europeu, la Rada Suprema.

La ministra d'Economia d'Ucraïna, Iúlia Sviridenko, que hores abans va marxar a Washington per avançar en la signatura del text, ha explicat a través d'un comunicat de Facebook que el fons "inverteix en projectes de mineria, petroli i gas, així com en infraestructura o processament relacionats".

Així, ha apuntat que el fons es finançarà "exclusivament amb ingressos provinents de noves llicències per a projectes en el camp de materials crítics (com les terres rares), petroli i gas", per la qual cosa s'exclouen els projectes ja iniciats. "L'acord es refereix a una millor cooperació estratègica", ha afegit.

"Ucraïna i els Estats Units determinaran conjuntament els projectes d'inversió específics als quals es destinaran els fons. És important que el fons pugui invertir exclusivament en Ucraïna", ha indicat abans d'afegir que es preveu que, durant els primers deu anys, els guanys i ingressos del fons no es distribueixin, sinó que s'inverteixin en projectes nous a Ucraïna.

Amb tot, Kíiv espera que aquesta mostra de suport per part del Govern nord-americà els "ajudi a atreure inversions i tecnologies de fons i empreses tant dels Estats Units com de la Unió Europea i altres països que defensen" la seva "lluita contra l'enemic rus".

Sviridenko ha assenyalat que han aconseguit que "la plena propietat i control" es mantingui en mans ucraïneses, és a dir, que tots els recursos del seu territori "pertanyen a Ucraïna" i "és l'Estat ucraïnès qui determina on i què extreure", ja que "el subsol continua sent de propietat ucraïnesa".

Així mateix, ha afegit que es tracta d'una associació igualitària que funciona al 50%, de manera que ho gestionaran "conjuntament" i "cap de les parts tindrà majoria de vots, la qual cosa reflecteix l'associació d'igualtat de condicions". Tampoc inclou canvis en la gestió d'empreses de propietat estatal i el pacte "no esmenta cap obligació de deute d'Ucraïna amb els Estats Units".

"L'acord compleix amb la Constitució i no altera el rumb de la integració europea: és coherent amb la legislació nacional i no contradiu cap obligació internacional d'Ucraïna. És important que l'acord també serveixi com a senyal per a altres actors mundials de la fiabilitat de la cooperació amb Ucraïna a llarg termini", ha manifestat.

"ACORD HISTÒRIC"

Per la seva banda, el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent, ha confirmat la signatura de "l'acord històric d'associació econòmica" entre els dos països que estableix el fons per a la reconstrucció, destacant els "incansables esforços" del president nord-americà, Donald Trump, "per aconseguir una pau duradora".

"Aquest acord envia un clar senyal a Rússia que l'administració Trump està compromesa amb un procés de pau centrat en una Ucraïna lliure, sobirana i pròspera a llarg termini. Trump va concebre aquesta aliança entre els pobles nord-americà i ucraïnès per demostrar el compromís de totes dues parts amb la pau i la prosperitat duradores a Ucraïna", ha declarat.

A més, Bessent ha aclarit que, d'aquesta manera, "cap Estat ni persona que va finançar o va subministrar recursos a la maquinària bèl·lica russa es podrà beneficiar de la reconstrucció d'Ucraïna". Finalment, ha mostrat la seva disposició a "posar ràpidament en funcionament aquesta històrica associació econòmica" en un comunicat en què no hi ha esmentat l'explotació de recursos minerals.

La signatura arriba després de setmanes d'intenses negociacions i en un moment delicat en el terreny diplomàtic, amb Trump visiblement molest davant de la falta d'avanços en les negociacions amb Rússia i Ucraïna. El magnat, que ha complert cent dies a la Casa Blanca, ha repartit crítiques en les últimes setmanes entre els presidents d'Ucraïna i Rússia, Volodímir Zelenski i Vladímir Putin, respectivament.