Els EUA torna a prohibir a l'Iraq la compra d'electricitat iraniana com a mesura de pressió addicional cap a Teheran

MADRID 9 març (EUROPA PRESS) -

El Govern nord-americà ha decidit no renovar l'exempció a la prohibició de la compra d'electricitat iraniana per part de l'Iraq com a mesura addicional de pressió contra Teheran perquè es reincorpori a converses sobre el seu programa nuclear.

"El Departament d'Estat dels Estats Units ha decidit que no renovarà l'extensió d'acord amb el memoràndum presidencial sobre aquesta qüestió, en què queda estipulat que no permetrem a l'Iran cap grau d'alleujament econòmic o financer", ha confirmat un portaveu a l'agència kurda-iraquiana Rudaw.

L'exempció, declarada per l'aleshores president dels EUA, Joe Biden, expirava aquest cap de setmana i el seu successor, Donald Trump, ja va anunciar al gener que no tenia intenció de prorrogar-la.

El Govern nord-americà, en les últimes setmanes, ha ofert a l'Iraq la possibilitat de compensar aquest dèficit a través d'acords amb companyies nord-americanes mentre Trump ha amenaçat públicament la república islàmica perquè reobri les converses sobre el seu programa nuclear o, en cas contrari, es plantejarà una opció militar.

El problema per l'Iraq és que el país encara depèn en part de l'electricitat iraniana i els seus programes de diversificació no estan completament desenvolupats --està construint una planta solar nova amb la francesa TotalEnergies i negociant dues més amb l'Aràbia Saudita i els Emirats, a més d'enllestir la represa d'exportacions de petroli kurd-- per no esmentar l'enorme ascendència de la república islàmica sobre la política de l'Iraq.