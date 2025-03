Els EUA tallen l'intercanvi d'informació d'intel·ligència amb Ucraïna

El director de la CIA destaca que Trump "és el president de la pau"

MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -

Les autoritats dels Estats Units (EUA) han tallat l'intercanvi d'informació d'intel·ligència amb Ucraïna, segons ha confirmat aquest dimecres el director de la CIA, John Ratcliffe, després que Washington suspengués l'ajuda militar a Kíev.

"El que el president (Donald) Trump ha fet és demanar una pausa", ha afirmat Ratcliffe en una entrevista a Fox News, en la qual ha recalcat que el mandatari "és el president de la pau". "No hi ha hagut mai una guerra durant el seu lideratge. Vol posar fi a les existents", ha dit.

"Trump tenia dubtes sobre si el president (ucraïnès, Volodímir) Zelenski estava compromès amb el procés de pau. Va dir d'establir una suspensió per donar l'oportunitat de pensar-hi i Zelenski ha publicat un comunicat en el qual diu: 'estic preparat per a la pau", ha manifestat.

Així, Ratcliffe ha apuntat que cal "fer costat a Ucraïna, tal com hem fet per repel·lir l'agressió existent, però posant el món en un lloc millor perquè les negociacions de pau avancin", ha afirmat, abans d'incidir que "Trump farà que tothom reti comptes".

Les paraules del director de la CIA han arribat minuts després que fonts coneixedores confirmessin a 'The Financial Times' el tall en l'intercanvi d'informació d'intel·ligència amb Ucraïna enmig de les pressions de Washington a Kíiv per a un procés de pau amb Rússia.

La suspensió de l'ajuda militar va tenir lloc dies després de la topada pública a la Casa Blanca entre Trump i Zelenski, si bé el mandatari ucraïnès va afirmar dimarts que es posa a disposició del "ferm lideratge" del magnat per assolir la pau.

"El meu equip i jo estem disposats a treballar sota el ferm lideratge del president Trump per assolir una pau duradora", va assenyalar Zelenski. "Cap de nosaltres vol una guerra interminable. Ucraïna està disposada a asseure's a la taula de negociacions com més aviat millor per arribar a una pau duradora. Ningú no desitja la pau més que els ucraïnesos", va resoldre.