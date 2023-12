Els EUA sostenen que Hamas no vol alliberar dones ostatges per por que denunciïn casos de violació

MADRID, 5 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Departament d'Estat dels EUA, Matthew Miller, ha sostingut aquest dilluns que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) no vol alliberar les dones que té retingudes des del 7 d'octubre per por que denunciïn casos de violació per part de milicians.

"La raó per la qual aquesta pausa (humanitària) va fracassar és que no volen que les dones puguin parlar sobre el que els ha passat durant el temps de custòdia", ha dit en una roda de premsa, preguntat sobre les denúncies de violència sexual com a arma de guerra.

Miller ha indicat que no té una avaluació independent però sí que ha vist en els informes que Hamas ha comès violacions, per la qual cosa no té "cap motiu per dubtar d'aquests informes" i ha remarcat que Hamas va cometre "tota mena d'atrocitats" des del 7 d'octubre, quan va atacar el sud d'Israel, matar 1.200 israelians i segrestar 240 persones com a ostatges.

"La pausa humanitària, que va permetre l'alliberament d'ostatges, es va negociar amb uns termes molt clars, que els nens i les dones serien la primera prioritat. Cap al final de la treva, quan ens acostàvem al final, Hamas encara retenia dones que haurien d'haver estat les següents a ser alliberades i s'hi van negar. Van trencar el pacte, van inventar excuses per explicar-ne el motiu", ha explicat.

Després d'això, ha apuntat que "cap de les excuses era creïble", però "certament una de les raons per les quals moltes persones creuen que es van negar a alliberar-les és que no volien que la gent sentís el que aquestes dones haurien de dir públicament".