Els EUA sospiten que Putin estava assabentat d'una possible rebel·lió de Wagner un dia abans de la crisi

MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -

Els serveis d'Intel·ligència dels Estats Units sospiten que el president de Rússia, Vladímir Putin, havia estat avisat d'una possible rebel·lió del grup de mercenaris Wagner i del seu líder, Ievgueni Prigojin, aproximadament un dia abans de la rebel·lió protagonitzada per l'organització i que va començar divendres al vespre amb la presa de la ciutat russa de Rostov, seu de la caserna del comandament sud de l'exèrcit rus.

Les fonts d'Intel·ligència consultades pel 'Washington Post' entenen que, durant aquesta última setmana, es van començar a acumular els "indicis suficients" perquè el Kremlin "conclogués que estava passant alguna cosa". No obstant això, i com van reconèixer dissabte les fonts dels mateixos serveis a la CNN, la naturalesa exacta del succeiria i el moment exacte en què havia de passar era informació desconeguda per a tothom excepte per a Prigojin i la seva gent.

"Crec que estaven preparats per alguna cosa així", indica no obstant això una font d'Intel·ligència al 'Washington Post'.

Aquestes fonts estimen que el moment clau va tenir lloc el 10 de juny, quan el Ministeri de Defensa rus va ordenar a Wagner que s'acollís a la política del Govern per la qual tots els grups de voluntaris armats havien de signar contractes amb l'exèrcit, cosa que Prigojin va entendre com una incorporació forçosa a les files, en la gota que va fer vessar el got de mesos de discrepàncies amb la cúpula militar russa sobre el desenvolupament de la guerra d'Ucraïna.

Si bé la Intel·ligència dels EUA no té coneixement precís del moment en què Putin va ser avisat que Prigojin podria respondre amb la força a aquestes tensions, "estem segurs que ho sabia almenys amb 24 hores d'antelació" respecte de l'operació de Wagner, d'acord amb aquestes fonts.

El que sí que desconeixen és per què Putin no va donar una resposta immediata sobre el terreny a la presa de Rostov, si bé sospiten que la lentitud de la reacció es va deure a una falta de coordinació a alt nivell dins del Kremlin "probablement per rivalitats internes" per resoldre una crisi finalment desactivada dissabte a la tarda, quan Prigojin va ordenar la reculada del comboi que el portava a Moscou gràcies a la mediació del president rus, Aleksandr Lukaixenko.