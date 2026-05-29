Els EUA avisen que defensaran "cada centímetre del territori de l'OTAN"

MADRID 29 maig (EUROPA PRESS) -
Els Estats Units (EUA) han expressat aquest divendres la seva solidaritat amb Romania per la "imprudent incursió" patida després que un dron hagi impactat contra un edifici d'habitatges a la ciutat de Galati, a l'est del país i prop de la frontera amb Ucraïna i Moldàvia, i hagi deixat dos ferits, si bé han evitat condemnar i assenyalar Rússia per l'atac.
"Ens solidaritzem amb el nostre aliat de l'OTAN, Romania, i condemnem aquesta incursió imprudent al seu territori", ha dit l'ambaixador dels EUA davant l'OTAN, Matthew Whitaker, qui ha evitat carregar contra Rússia, malgrat que tant Romania com l'OTAN han atribuït l'atac a Moscou.
L'ambaixador nord-americà ha subratllat el compromís del seu país amb defensar "cada centímetre del territori de l'OTAN", mentre que diferents països europeus han qualificat l'acte d'"irresponsable" i han acusat Moscou de fer un pas més en la seva escalada militar.
Els països bàltics han estat especialment contundents després que la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, hagi assenyalat que es tracta d'una nova incursió al flanc oriental de l'OTAN. "Aquesta vegada a Romania, amb ferits. Això no s'ha de normalitzar", ha denunciat.