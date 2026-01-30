Els EUA signen un acord comercial amb Guatemala que elimina aranzels en alguns productes

GOBIERNO DE GUATEMALA - Arxiu
MADRID 30 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Estats Units (EUA) han signat aquest divendres un acord comercial recíproc amb Guatemala amb el qual el 70,4% de les exportacions guatemalenques no tindran aranzels.
"La signatura d'aquest acord obre un marc de cooperació, certesa i noves oportunitats per als qui produeixen, treballen i emprenen a Guatemala", ha apuntat el president de Guatemala, Bernardo Arévalo, en un vídeo publicat en les seves xarxes socials.
L'any 2025, el 30,3% de les exportacions guatemalenques va tenir com a destinació els EUA, fins als 4.300 milions de dòlars (3.614 milions d'euros), per la qual cosa aquest acord beneficiarà directament sectors clau del país, com l'agroindustria, la manufactura i el tèxtil.
"Avui hem fet un pas endavant en la consolidació d'un país que quan camina unit, genera confiança, atreu inversió i crea oportunitats reals de desenvolupament per a tota la població", ha afegit.
Els EUA van signar dijous passat un acord de comerç amb El Salvador en el qual s'inclou l'eliminació d'un aranzel del 10% a les importacions salvadorenques.