Els EUA sancionen a 35 persones i entitats emprades per l'Iran per eludir sancions i el "patrocini de terrorisme"

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El Departament del Tresor dels Estats Units ha anunciat aquest dimarts per la nit sancions contra 35 entitats i individus que ha vinculat a la suposada estructura bancària paral·lela empleada per l'Iran per a l'"evasió de sancions" i el "patrocini de terrorisme", en el marc de l'Operació Fúria Econòmica, una arquitectura de sancions que al·ludeix a l'ofensiva militar contra el país asiàtic batejada com a Operació Fúria Èpica i busca tancar a la República Islàmica l'accés a bancs, assegurances i pagaments internacionals.
Ho ha anunciat l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC, per les seves sigles en anglès), òrgan sancionador del Tresor en l'àmbit internacional que, en aquesta ocasió, "ha designat a 35 entitats i individus que supervisen l'estructura bancària paral·lela de l'Iran, facilitant el moviment de l'equivalent a desenes de milers de milions de dòlars vinculats a l'evasió de sancions i al patrocini iranià del terrorisme", segons ha informat en un comunicat.
Aquestes xarxes, ha assegurat l'Oficina, "permeten a les Forces Armades iranianes, inclòs el Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, accedir al sistema financer internacional per rebre pagaments per vendes il·lícites de petroli, adquirir components sensibles per a míssils i altres sistemes d'armes, i transferir diners a grups terroristes afins a l'Iran".