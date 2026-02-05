Els EUA i Rússia acorden reprendre el diàleg militar al màxim nivell cinc anys després

MADRID 5 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Estats Units (EUA) i Rússia han acordat aquest dijous reprendre el diàleg militar al màxim nivell més de quatre anys després de suspendre'l en plenes tensions pocs mesos abans de la invasió russa d'Ucraïna, desencadenada el febrer del 2022.
"Mantenir el diàleg entre forces armades és un factor important per a l'estabilitat i la pau mundials, que només es pot aconseguir mitjançant la força, i proporciona un mitjà per a una millor transparència i per rebaixar l'escalada", informa en una nota el Comandament Europeu de l'exèrcit nord-americà sobre l'acord assolit entre Washington i Moscou al marge dels contactes trilaterals entre Ucraïna, Rússia i els EUA als Emirats Àrabs Units (EAU) per a un acord de pau.
Precisament aquest comandament, liderat pel general Alexus Grynkewich, comandant aliat suprem de l'OTAN, conduirà les converses. Aquest canal "oferirà un contacte militar-a-militar constant mentre les parts continuen treballant per a una pau duradora", ha afegit l'exèrcit dels EUA.
De fet, les forces nord-americanes insisteixen que degut a la seva autoritat a l'OTAN, Grynkewich té el deure mantenir el diàleg militar amb el cap de les forces armades de Rússia, el general Valeri Gueràssimov, "per evitar errors de càlcul i proporcionar un mitjà que permeti evitar una escalada no intencionada per qualsevol de les parts".