Els EUA revoquen el visat al jutge brasiler Alexandre de Moraes després de les mesures cautelars a Bolsonaro

MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha ordenat la revocació del visat al jutge del Tribunal Suprem del Brasil Alexandre de Moraes --encarregat del procés judicial contra l'expresident brasiler Jair Bolsonaro-- així com als seus "aliats" a la Cort i els seus familiars, després de la imposició de mesures cautelars contra Bolsonaro pel finançament d'una trama als Estats Units per defensar la seva innocència.

"La cacera política del jutge Alexandre de Moraes, del Tribunal Suprem Federal del Brasil, contra Jair Bolsonaro va crear un complex de persecució i censura tan ampli que no només viola els drets fonamentals dels brasilers, sinó que també s'estén més enllà de les fronteres del Brasil i afecta els nord-americans", ha assenyalat Marco Rubio en el missatge que anunciava la revocació del visat.

La secretària de Relacions Institucionals del Govern brasiler, Gleisi Hoffmann, ha indicat que la revocació del visat recaurà sobre De Moraes i, de moment, sobre altres set magistrats del Tribunal Suprem.

"Aquesta represàlia agressiva i mesquina contra una decisió del Tribunal exposa el nivell degradant de la conspiració de Jair Bolsonaro i el seu fill, Eduardo Bolsonaro, contra el nostre país. No s'avergonyeixen de l'oprobi internacional que han causat en la seva desesperació per evadir la justícia i el càstig pels seus crims", ha asseverat en un missatge a X.

Aquest divendres, la Policia Federal del Brasil ha registrat la casa de Brasília de l'expresident Bolsonaro i ha imposat una sèrie de mesures cautelars contra ell, com l'obligació de portar una turmellera electrònica, no acostar-se a ambaixades, no utilitzar xarxes socials o no comunicar-se amb altres implicats en la investigació que ho assenyala com a responsable de finançar als EUA una trama per a l'aplicació d'aquest tipus de sancions a autoritats del país sud-americà i exercir pressions perquè ho declarin innocent.

Bolsonaro tampoc compta amb passaport pel procés judicial que enfronta per la trama colpista del 2022, després de les eleccions que van resultar en la victòria de l'actual president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, per la qual l'expresident i set persones més estan acusades d'intent d'abolir de manera violenta l'estat de dret --entre altres delictes-- durant les protestes en les quals es va intentar prendre les institucions el 8 de gener del 2023.

De la mateixa manera, l'exmandatari haurà de pernoctar a la seva residència i no tenir contacte amb ambaixadors ni diplomàtics estrangers, en un moment en el qual algunes informacions suggerien la possibilitat que sol·licités asil a Trump, que en les últimes setmanes ha llançat una croada a les xarxes socials en favor seu.

Els investigadors sostenen que Bolsonaro ha fet servir fins a dos milions de rals (300.000 euros) per fer campanya a través del seu fill, Eduardo, als Estats Units des de març, en favor de les sancions contra càrrecs brasilers, tot això en un moment en el qual el president nord-americà, Donald Trump, ha mostrat un inusitat interès per la seva situació.

Ja al maig, Marco Rubio va amenaçar a De Moraes amb la imposició de sancions després de l'obertura del procés que investigava aquesta trama, esmentant les "altes possibilitats" que això passés.

"Per als que encara no ho entenen: No hi haurà marxa enrere", ha indicat el fill de Jair Bolsonaro i diputat federal del Brasil, Eduardo Bolsonaro, --també investigat en la trama-- en un missatge des del seu compte d'X després de l'anunci del Govern nord-americà.

Així mateix, ha agraït a les autoritats nord-americanes les mesures restrictives i ha mantingut que espera "amb ànsies" els pròxims passos dels Estats Units, en referència a possibles noves sancions.