Els EUA retallen 44 milions d'euros en ajuda sanitària a Zàmbia pel "robatori sistemàtic" de fàrmacs

MADRID, 9 maig (EUROPA PRESS) -

L'ambaixador dels Estats Units a Zàmbia, Michael Gonzales, ha anunciat aquest dijous una retallada de 50 milions de dòlars (una mica més de 44 milions d'euros) en les ajudes que rep Zàmbia en matèria de medicaments i altres subministraments mèdics al·legant la suposada inacció de les autoritats zambianes davant del robatori "sistemàtic" de productes sanitaris al país africà.

"Durant més d'un any, els Estats Units ha sol·licitat mesures concretes del Govern de Zàmbia per respondre al robatori sistemàtic d'aquests productes en tot el país. Davant de l'escassa resposta del Govern, els Estats Units està prenent les mesures necessàries per salvaguardar i garantir la rendició de comptes dels fons públics nord-americans", ha assenyalat en un comunicat.

L'ambaixador nord-americà ha assegurat que gràcies a aquesta assistència "milions de zambians viuen vides més llargues i saludables", sobretot en relació a l'epidèmia de sida que el país arrossega des de fa dècades, destacant que "el 98 per cent dels zambians que viuen amb VIH ara coneixen el seu estat serològic".