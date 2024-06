Els EUA reiteren la seva posició a favor de la via diplomàtica: "No recolzem una guerra total"

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern dels Estats Units ha reiterat aquest dimarts la seva posició a favor de la via diplomàtica en el conflicte entre Israel i el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, després que un ministre del gabinet de guerra israeliana assegurés que resoldran la situació a la frontera nord, limítrof amb el Líban, mitjançant un "acord" amb les autoritats del país veí o mitjançant "una escalada" dels atacs.

"No recolzem una guerra total amb Hezbollah. No volem que això succeeixi. Dit això, Israel té dret a defensar-se dels atacs de Hezbollah, que és una organització terrorista compromesa amb la destrucció d'Israel i ha llançat atacs contra Israel durant anys. Llavors té dret a defensar-se i a fer front a aquesta amenaça", ha declarat el portaveu del Departament d'Estat nord-americà, Matthew Miller, durant una roda de premsa.

No obstant això, ha assenyalat que líders israelians han advocat per una solució diplomàtica. "I òbviament aquesta és la solució que nosaltres també preferim i que estem tractant d'aconseguir", ha asseverat, després d'assenyalar que una guerra oberta "no és una situació sostenible per Israel" perquè "desenes de milers dels seus ciutadans es troben desplaçats de les seves llars".

En aquest context, el portaveu de la diplomàcia nord-americana, que ha remarcat l'opció de resoldre la situació per mitjans diplomàtics, ha afirmat que Washington vol "que s'acordi un alto-el-foc a Gaza" que permeti "buscar una resolució diplomàtica" a la frontera nord. "Una guerra al nord afectaria als seus recursos, que ja s'han vist afectats pel conflicte a Gaza", ha indicat.

Així, ha considerat que atacar Gaza, sumat a lliurar una guerra al nord i la "inestabilitat" a Cisjordània, seria una situació que "els esgota diplomàtica, econòmica i militarment", per la qual cosa no es tracta d'un "èxit estratègic per a ells". "Ara bé, si no aconseguim un alto-el-foc a Gaza, si continua havent-hi atacs al nord, no sé què succeirà", ha plantejat.

En aquest sentit, ha apuntat al fet que assolir "la calma" a Gaza augmentarà "dramàticament" les seves possibilitats de "calmar la situació al nord, que no necessita estar al nivell que està avui". "No estava en aquest nivell abans del 7 d'octubre. Sempre hi ha hagut tensió al llarg d'aquesta frontera i atacs i fins i tot guerres, però hi ha hagut un augment després del 7 d'octubre que, d'assolir-se un acord a la Franja, ens atorgaran possibilitats de resoldre", ha conclòs.