Els EUA i el Regne Unit tornen a bombardejar els houthis al Iemen

L'exèrcit iemenita ataca diversos vaixells nord-americans i adverteix de "més operacions militars" per enfrontar l'escalada de tensions



MADRID, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Estats Units i el Regne Unit han tornat a bombardejar aquest dissabte a la nit els houthis al Iemen, concretament 18 objectius en els quals es preparaven atacs contra vaixells mercants.

"El 24 de febrer cap a de les 23.50 hores (hora de Sanà) forces del Comandament Central juntament amb les forces armades del Regne Unit i el suport d'Austràlia, Bahrain, Canadà, Dinamarca, Països Baixos i Nova Zelanda han atacat 18 objectius huthis a les zones del Iemen controlades pels houthis a les quals dona suport l'Iran", ha informat el Comandament Central de les forces armades nord-americanes en un comunicat.

Aquests atacs anaven adreçats contra "zones utilitzades pels houthis per atacar vaixells mercants internacionals i vaixells a la regió", explica el text, publicat a X. En concret contra "instal·lacions d'emmagatzematge d'armament, instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, sistemes aeris no tripulats d'atac sense retorn, sistemes de defensa aèria, radars i un helicòpter".

Amb aquests atacs, els Estats Units té l'objectiu de "rebaixar la capacitat dels houthis i evitar els seus atacs insensats i il·legals contra vaixells internacionals comercials i dels Estats Units i el Regne Unit al mar Roig, l'estret de Bab el-Màndeb i el golf d'Aden".

A més, apel·la a la "defensa pròpia" dels països participants i al restabliment de la llibertat de navegació. "Els atacs houthis il·legals han afectat l'ajuda humanitària adreçata al Iemen, les economies de Pròxim Orient i han provocat danys mediambientals", ha argumentat.

Aquest mateix dissabte, mitjans afins als houthis com la televisió Al-Masira ha informat de tres atacs dels Estats Units i el Regne Unit a la capital, Sanà, i bombardejos a Attan, Al-Nahdain i Taiz. Esmenten concretamentes atacs contra la infraestructura de comunicacions.

"MÉS OPERACIONS MILITARS" IEMENITES

Després de l'actuació dels Estats Units i el Regne Unit, el portaveu d'operacions militars dels houthis, Yahya Sari, ha informat de nous atacs de l'exèrcit iemenita contra objectius nord-americans i ha advertit que les seves operacions militars no cessaran tret que ho facin les dels seus enemics a Gaza.

"Les forces navals de les forces armades iemenites han dut a terme una operació militar específica adreçada contra el vaixell nord-americà 'Torm Thor' al golf d'Aden, amb diversos míssils navals apropiats", ha anunciat Sari en un comunicat publicat a Telegram.

En la mateixa nota, el portaveu militar iemenita ha afegit que les seves forces aèries també han atacat "diversos vaixells de guerra nord-americanes al mar Roig amb diversos vehicles aeris no tripulats".

Es tracta, explica la nota, d'"una resposta" a les crides del poble iemenita "pel triomf de l'oprimit poble palestí, i dins les represàlies a l'agressió nord-americana-britànica" contra el Iemen.

En aquest sentit, l'exèrcit del país han asseverat que "faran front a l'escalada" dels EUA i el Regne Unit amb "més operacions militars qualitatives contra tots els objectius hostils als mars Roig i Àrab". "En defensa del nostre país, el nostre poble i la nostra nació", ha argüït Yahya Sari.

"Les forces armades iemenites, juntament amb tot el gran poble iemenita, persisteixen a mantenir els seus deures religiosos, morals i humanitaris cap al poble palestí, i les seves operacions militars no cessaran tret que cessi l'agressió i s'aixequi el setge contra el poble palestí a la Franja de Gaza", conclou el comunicat.

En els últims mesos, les hostilitats s'han intensificat a la regió com a conseqüència dels atacs israelians sobre la Franja de Gaza. En solidaritat amb els palestins, els houthis han advertit que atacaran qualsevol vaixell operat per empreses israelianes o bé que tinguin com a destinació final els seus ports.

En resposta, els Estats Units i el Regne Units han liderat una coalició amb vista a protegir el comerç marítim, arribant fins i tot a atacar territori iemenita controlat pels rebels, la qual cosa ha estès també els atacs als vaixells d'aquests dos països.