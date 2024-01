Els EUA i el Regne Unit llancen la vuitena ona d'atacs contra els houthis al Iemen

Els houthis informen d'un atac previ "reeixit" contra un buc d'EUA però Washington assegura que el vaixell no ha sofert danys

MADRID, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

Forces dels Estats Units i el Regne Unit han dut a terme aquest dilluns la que suposa la vuitena onada d'atacs en deu dies contra objectius de les milícies houthis del Iemen amb la finalitat d'acabar amb els atacs de la insurrecció a embarcacions en el mar Roig.

El Departament de Defensa estatunidenc ha explicat que han atacat un magatzem subterrani i diverses instal·lacions de vigilància i de míssils dels houthis en una sèrie de "atacs addicionals, proporcionats i necessaris".

"El nostre objectiu principal és reduir l'escalada de tensió i restablir l'estabilitat al mar Roig, però reiterem el nostre advertiment als dirigents houthis: vacil·laren en defensar les vides i la lliure circulació del comerç en una de les vies marítimes més importants del món que està sent amenaçada contínuament", ha indicat el Pentàgon.

Per la seva banda, el Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) ha explicat que els bombardejos han tingut com a objectiu instal·lacions i sistemes de llançament de míssils, sistemes de defensa aèria, radars i magatzems d'armes "enterrats profundament", segons resa un comunicat publicat en el seu compte de la xarxa social X, abans Twitter.

El CENTCOM també ha expressat que aquestes accions serviran per reduir les capacitats dels houthis contra les embarcacions en el mar Roig i que no es troben emmarcats en l'operació multinacional 'Guardià de la Prosperitat', i que han estat recolzats per Austràlia, Bahréin, el Canadà i els Països Baixos.

En l'operació han participat avions de combat del portaaeronaus estatunidenc 'USS Eisenhower'. Quatre caces Typhoon de la Real Força Aèria britànica recolzats per avions cisterna Voyager han intervingut també, segons ha destacat el Ministeri de Defensa britànic.

"S'ha realitzat una anàlisi molt rigorosa per planificar els atacs per minimitzar qualsevol perill de víctimes civils, igual que en els atacs anteriors. Els nostres avions han bombardejat de nit per mitigar encara més aquest risc", ha explicat Londres.

El president dels Estats Units, Joe Biden, i el primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, han parlat aquest mateix dilluns sobre els continus atacs dels houthis i han reiterat el seu compromís amb la llibertat de navegació, amb el comerç internacional i amb la defensa dels mariners d'uns "injustificables atacs". Els houthis han expressat en nombroses ocasions que només se centren en els vaixells relacionats amb Israel i que la resta de bucs tenen "llibertat" per circular per l'estret de Bab el Mandeb.

Fonts militars estatunidenques citades per la cadena CNN han indicat que en aquesta ocasió han estat atacats menys de deu llocs, lluny dels més de 30 que van ser bombardejats l'11 de gener, data d'inici de la denominada 'Operació Arquer de Posidó', creada després que els houthis ataquessin a nombrosos vaixells mercants en el mar Roig i fins i tot segrestessin un d'ells.

NOU POSSIBLE ATAC CONTRA UN BUC DELS EUA

Poc abans de la nova operació dels Exèrcits dels Estats Units i el Regne Unit, el portaveu militar dels rebels houthis, Yahya Sari, havia comunicat al seu canal de Telegram el llançament de míssils contra el buc estatunidenc 'Ocean Jazz', encara que la Força Naval del CENTCOM ha desmentit més tard a 'X' que el navilier hagi estat segrestat.

No obstant això, el membre del politburó del moviment Ansarolá -- coneguts com els houthis--, Mohamed Al Farah, ha assegurat que els atacs d'aquest dilluns a la nit són la "confirmació" de l'èxit del llançament de míssils contra l''Ocean Jazz'.