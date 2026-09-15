Els EUA reconeixen "dèficits estratègics" de municions i gairebé 29.000 milions d'euros gastats a l'Iran

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MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -
L'organisme oficial de control del Pentàgon ha publicat aquest dilluns per la nit un informe especial sobre la guerra de l'Iran que constitueix el primer recompte oficial del Departament de Defensa sobre les pèrdues d'equipament i instal·lacions nord-americanes sofertes durant l'anomenada operació 'Fúria Èpica' (OFE), de la qual destaca un cost de gairebé 29.000 milions d'euros, junt amb "dèficits estratègics" en l'inventari de municions i "colls d'ampolla" en el proveïment de les mateixes.
Així ho ha indicat l'Oficina de l'inspector general del Departament de Defensa en un extens informe de 44 pàgines al que Europa Press ha accedit i que recull que el "cost estimat" per la cartera és de "33.400 milions de dòlars (28.919 milions d'euros) a 29 de juny", és a dir, sense explicar les operacions dutes a terme durant la major part de l'estiu. D'aquesta suma, més de dos terços --22.300 milions de dòlars o 19.312 milions d'euros-- deriven de "municions consumides".
No obstant això, l'informe reconeix "reptes" a l'hora de calcular els fons destinats a aquesta guerra, ja que "el Congrés no va assignar fons específicament". "L'absència d'una partida pressupostària específica per l'OFE dificulta el càlcul del "cost" total d'aquesta operació", apunta.