Els EUA recomanen a Zelenski que "abaixi el to" i accepti l'acord d'explotació

MADRID 20 febr. (EUROPA PRESS) -

L'assessor de la Seguretat Nacional dels Estats Units (EUA), Michael Waltz, ha recomanat aquest dijous al president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, que "abaixi el to" i accepti l'"oportunitat històrica" que li ofereix l'administració Trump amb l'acord d'explotació dels seus recursos naturals.

Waltz ha assegurat que així Ucraïna no només esdevindrà un soci de futur "de manera sostenible", sinó que a més tindrà les garanties de seguretat que tant reclama. "És el millor que poden esperar, més que un altre paquet de municions", ha dit en una entrevista a Fox News.

"Han d'abaixar el to, analitzar-lo detingudament i signar aquest acord", ha instat Waltz, qui ha coincidit amb el vicepresident J. D. Vance en qualificar d'"inacceptable" els últims comentaris de Zelenski sobre el president Trump.

"Hem presentat als ucraïnesos una increïble oportunitat històrica: els EUA poden invertir en la seva economia, invertir en els seus recursos naturals" i a més, ha dit, "els contribuents nord-americans poden recuperar centenars de milers de milions de dòlars" destinats per a aquesta guerra.

Amb tot, Waltz creu que la relació entre Washington i Kíiv es pot resoldre, després de diversos dies en què per primera vegada des que va començar la invasió d'Ucraïna fa tres anys el suport dels EUA sembla estar en dubte.

"Hem fet molt, molt per a la seguretat d'Ucraïna, i dir que canviarem la natura de la nostra ajuda en el futur no crec que hagi d'ofendre ningú", ha dit Waltz, qui ha destacat el paper de Trump per posar fi a la guerra. "Fa el que ha de fer com a líder", ha emfatitzat.

Trump ha proposat com a compensació pels milers de milions de dòlars que els EUA han estat enviant a Ucraïna, gestionar l'explotació de les anomenades terres rares, importants jaciments de recursos naturals, clau per a la indústria de l'automoció, tecnològica i armamentística.