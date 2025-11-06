Els EUA proven un míssil balístic intercontinental després de l'anunci de Trump de reprendre els assajos nuclears

MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Les forces armades dels Estats Units (EUA) han llançat aquest dimecres un míssil balístic intercontinental desarmat, el primer des que el president del país, Donald Trump, va anunciar la intenció de reprendre els assajos amb armes nuclears.
El míssil, un Minuteman III, s'ha disparat des de la Base de la Força Espacial de Vandenberg, a Califòrnia, a les 1.35 (hora local), segons ha anunciat el Departament de Defensa, hores més tard, en el seu compte d'X.
La cartera de Pete Hegseth ha precisat en el mateix missatge que es tracta de la "prova operativa" d'un míssil capaç de transportar fins a tres ogives i ha defensat una "pau a través de la força" sota la Casa Blanca i el Pentàgon.
Aquest mateix dimecres i en resposta a les intencions de l'inquilí de la Casa Blanca, el president rus, Vladímir Putin, ha ordenat als principals càrrecs del seu govern que presentin possibles proves amb armes nuclears.
A més a més, ha recalcat que "no hi ha plans per desviar-se d'aquestes obligacions", si bé ha recordat que el 2023 ja va dir que si els EUA o altres estats duen a terme aquestes proves, "Rússia haurà d'emprendre les mesures apropiades en resposta".
Per la seva banda, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha afirmat que Moscou està esperant uns "aclariments" a l'administració Trump sobre les proves nuclears anunciades recentment i que, segons el secretari d'Energia dels EUA, Chris Wright, no inclouran "explosions".