Els EUA proposen a la Xina un "mecanisme de notificació" mútua sobre la IA

Peng Ziyang / Xinhua News / Europa Press - Arxiu
MADRID, 21 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, ha afirmat que el Govern estatunidenc ha proposat "un mecanisme de notificació" mútua amb la Xina quant a Intel·ligència Artificial després d'unes converses amb el viceprimer ministre xinès, He Lifeng, i altres responsables de Pequín, que ha enaltit com "molt exitoses" i que tenen lloc en vespres de la cimera d'aquesta setmana entre els presidents de tots dos països, Donald Trump i Xi Jinping.
"Els Estats Units han proposat establir un mecanisme de notificació entre tots dos països i volem una visió compartida dels objectius i amenaces comunes", ha declarat Bessent als mitjans al final de la trobada, en una breu compareixença en la qual ha detallat que la iniciativa es denominaria "Diàleg sobre IA entre els Estats Units i la Xina", segons ha recollit l'agència Bloomberg.
El secretari del Tresor ha anotat que el mecanisme de notificació s'aplicaria a incidents de seguretat nacional i va afegir que, segons el parer dels Estats Units, és fonamental avançar cap a "una major transparència entre les dues principals potències mundials en matèria d'intel·ligència artificial".