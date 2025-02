Els EUA presenten davant de l'ONU un projecte unilateral de resolució per acabar amb la guerra d'Ucraïna

La proposta xoca amb una altra, a la qual la UE dona suport, perquè no demana la retirada immediata de les forces russes

Rússia en pren nota i afegeix una esmena per "abordar les causes fonamentals del conflicte"

MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari dels Estat Units, Marco Rubio, ha anunciat aquest dissabte la presentació unilateral davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides d'una proposta de resolució "senzilla i històrica" per posar fi a la guerra d'Ucraïna a través d'una "pau duradora".

El comunicat de Rubio no presenta el text en si però l'agència DPA n'ha aconseguit una còpia, molt breu, que es limita a lamentar la pèrdua de vides i implorar un final ràpid al conflicte. Contrasta amb una altra declaració defensada per Europa que exigeix la retirada "immediata, completa i incondicional" d'Ucraïna de les forces de Moscou, cosa que la Casa Blanca no inclou en el seu projecte de resolució.

La proposta nord-americana tampoc responsabilitza explícitament a Rússia de la invasió ni la denomina com estat agressor, com sí que fa l'europea.

En el seu anunci, publicat al seu compte d'X, Rubio explica que el president dels Estats Units, Donald Trump, "està compromès a posar fi a la guerra entre Rússia i Ucraïna i a aconseguir una resolució que condueixi a una pau duradora, no només a una pausa temporal".

Rubio defensa la importància de posar fi a un conflicte que "s'ha allargat massa temps i ha tingut un preu massa terrible per a Ucraïna i Rússia". Per això, els Estats Units "han proposat una resolució simple i històrica a les Nacions Unides" i crida al suport de tots els seus membres per "traçar un camí cap a la pau".

"Aquesta resolució és coherent amb l'opinió del president Trump que l'ONU ha de tornar al seu propòsit fundacional, consagrat a la carta de l'ONU, de mantenir la pau i la seguretat internacionals, inclosa la solució pacífica de les disputes", ha indicat Rubio.

El secretari dels Estat Units estima que "si les Nacions Unides estan compromeses de debò amb el seu propòsit original, cal reconèixer que, si bé poden sorgir dificultats, l'objectiu d'una pau duradora continua sent assolible."

"Mitjançant el suport a aquesta resolució, afirmem que aquest conflicte és terrible, que l'ONU pot ajudar a aturar-lo i que la pau és possible", ha afegit el secretari d'estat.

"Creiem fermament que és el moment de comprometre'ns a posar fi a la guerra. Aquesta és la nostra oportunitat de generar un impuls real cap a la pau. Instem tots els estats membres de les Nacions Unides que s'uneixin als Estats Units en aquesta solemne tasca", ha conclòs Rubio.

Fonts de l'agència russa TASS han confirmat que Rússia ha pres nota de la proposta dels EUA i ha demanat esmenar el projecte de resolució de l'Assemblea General de l'ONU dels Estats Units sobre Ucraïna amb un afegit que crida a "abordar les causes fonamentals del conflicte".