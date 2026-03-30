Els EUA permetran l'arribada d'un petrolier rus a Cuba

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats dels Estats Units permetran l'arribada d'un buc petrolier rus a la costa de Cuba, on podria arribar el dimarts, trencant així el bloqueig que Washington ha mantingut sobre l'illa, sumida en una marcada escassetat energètica àmpliament exhibida per les apagades que ha sofert des que la intervenció militar de l'Administració de Donald Trump a Veneçuela per capturar al president Nicolás Maduro interrompés el flux d'hidrocarburs de Caracas a l'Havana.
"Si un país vol enviar petroli a Cuba ara mateix, no tinc cap problema amb això", ha assenyalat en declaracions als mitjans aquest diumenge l'inquilí de la Casa Blanca des de l'Air Force One, agregant que l'illa "està acabada" i serà "la següent a caure".
Remarcant que els cubans "tenen un mal règim" i uns líders "molt dolents i corruptes", el mandatari nord-americà ha considerat que "no importarà" ni tindrà "cap impacte" si rep l'illa un carregament de petroli o no, al mateix temps que ha manifestat preferir "deixar entrar" al petrolier, "ja sigui de Rússia o de qualsevol altre país" perquè "la gent necessita calefacció i aire condicionat".