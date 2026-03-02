Els EUA i 6 països àrabs, inclosa l'Aràbia Saudita, titllen d'"injustificats" els atacs de represàlia iranians

Europa Press/Contacto/White House - Arxiu
MADRID, 2 març (EUROPA PRESS) -
Els Estats Units, Jordània, Bahrain, Kuwait, Qatar, Aràbia Saudita i Unió dels Emirats Àrabs han emès en la matinada d'aquest dilluns un comunicat conjunt en el qual "condemnen enèrgicament" els atacs llançats per Iran "contra territoris sobirans de la regió", ratllant de "injustificades" les accions de represàlia de Teheran contra els atacs realitzats per Estats Units i Israel que van començar aquest dissabte.
Els governs dels citats països "condemnen enèrgicament els indiscriminats i imprudents atacs amb míssils i drons de la República Islàmica de l'Iran contra territoris sobirans de la regió, incloent Bahrain, l'Iraq (inclosa la regió del Kurdistan iraquià), Jordània, Kuwait, Oman, Qatar, l'Aràbia Saudita i la Unió dels Emirats Àrabs", resa el comunicat conjunt.
En ell, els set signants han denunciat que "aquests atacs injustificats van tenir com a objectiu territori sobirà, van posar en perill a la població civil i van danyar infraestructura civil".