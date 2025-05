Els EUA ofereixen una recompensa de 500.000 dòlars per informació que porti a l'arrest d'un narcotraficant costa-riqueny

Costa Rica aplaudeix la decisió de Washington després de demanar ajuda a les autoritats nord-americanes

MADRID, 1 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats dels Estats Units han ofert una recompensa de 500.000 dòlars (uns 441.462 euros) per informació que porti a la detenció de l'important narcotraficant Alejandro Arias Monge, conegut com a 'Diablo' i que és considerat el fugitiu "més buscat" de Costa Rica.

La portaveu del Departament d'Estat, Tammy Bruce, ha indicat en un comunicat que aquesta recompensa s'aplicarà, també, en cas de les dades lliurades a les forces de seguretat i autoritats facilitin l'arrest d'Arias, contra el qual pesen diverses ordres de crida i cerca per robatori, homicidi agreujat, narcotràfic i blanqueig de capital.

L'Administració de Control de Drogues (DEA) dels Estats Units ha indicat que Arias ha estat acusat de "conspirar juntament amb altres narcotraficants i organitzacions criminals per transportar nombrosos carregaments de cocaïna des de Colòmbia".

Aquesta droga és posteriorment introduïda a través de països com Costa Rica, Hondures i Guatemala a Mèxic, però la seva última destinació és el territori nord-americà. "La seva organització fa ús de les xarxes socials per intimidar els ciutadans costa-riquenys", ha alertat.

Així mateix, l'entitat ha identificat diverses cèl·lules criminals presumptament dirigides pel mateix Arias en almenys set províncies de Costa Rica.

Per la seva banda, el Govern costa-riqueny ha aplaudit la decisió de Washington i ha destacat les gestions fetes per fomentar aquest anunci. El president de país, Rodrigo Chaves, ha assegurat que va demanar ajuda a les autoritats nord-americanes per aconseguir la detenció d'Arias.