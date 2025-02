Els EUA no veuen "realista" l'adhesió d'Ucraïna a l'OTAN ni tornar a les fronteres del 2014

MADRID/BRUSSEL·LES 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari de Defensa dels Estats Units (EUA), Pete Hegseth, ha assegurat aquest dimecres que l'administració Trump no veu "realista" algunes de les demandes d'Ucraïna, com l'adhesió a l'OTAN o tornar a les fronteres del 2014, per a una sortida negociada a la guerra.

"Els EUA no creuen que l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN sigui realista per a un acord negociat", ha dit Hegseth en una reunió del grup de contacte sobre Ucraïna a Brussel·les i davant el ministre de Defensa ucraïnès, Rustem Umérov.

Hegseth ha explicat que les garanties de seguretat ucraïneses han de tenir el suport de "tropes europees i no europees" i que aquesta missió de pau no ha d'estar subjecta a l'Article 5 de l'OTAN, el qual estableix que un atac a un aliat compromet la resta de membres.

Ha suggerit a Ucraïna que descarti recuperar les fronteres d'abans del 2014. "És un objectiu poc realista que allargarà la guerra i provocarà més patiment", ha dit, després de defensar que les sancions i la baixada de preus de l'energia atraurà Rússia a la taula de negociació.

Un cop més, l'administració Trump ha instat els aliats europeus a dedicar encara més esforços i finançament a la defensa del continent i en aquest sentit ha afirmat que han de ser els qui més aportin en els pròxims enviaments d'armament i ajuda militar a Ucraïna.

Hegseth ha assenyalat que els països europeus han de ser "sincers" amb els seus ciutadans "sobre l'amenaça a la qual s'enfronta Europa" i fer-los veure que només es pot combatre de manera eficaç si gasten, tal com exigeix el president Trump, el 5 per cent del PIB en defensa.

Aquestes declaracions arriben hores després que el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, hagi redoblat la pressió perquè els aliats europeus elevin el nivell de despesa, després d'insistir que tots els membres de l'organització arribin al 2 per cent abans de l'estiu i compleixin "més aviat que tard" amb el nou llistó que se situarà per sobre del 3 per cent del PIB.