Els EUA i Nigèria anuncien la mort del "número dos a nivell mundial" d'Estat Islàmic

Abu Bilal al-Mainuki ha mort en un atac a un complex de l'organització jihadista al llac Txad
MADRID, 16 maig (EUROPA PRESS) -
Els presidents dels Estats Units i de Nigèria, Donald Trump i Bola Tinubu, han anunciat aquest diumenge la mort d'Abu Bilal al-Mainuki, a qui el mandatari nord-americà ha descrit com el "'número dos' a nivell mundial" de l'organització jihadista Estat Islàmic, en una operació conjunta en un complex del grup al llac Txad.
"Aquesta nit, sota la meva direcció", ha anunciat aquesta matinada Trump, "les valentes forces nord-americanes i les Forces Armades de Nigèria han dut a terme a la perfecció una missió meticulosament planificada i molt complexa per eliminar del camp de batalla al terrorista més actiu del món".
"Abu Bilal al-Mainuki, segon dirigent d'Estat Islàmic a nivell mundial creia que podia amagar-se a l'Àfrica, però no sabia que comptàvem amb fonts que ens mantenien informats dels seus moviments", ha celebrat en una publicació a les seves xarxes socials.
El president nord-americà ha volgut donar les gràcies al govern de Nigèria per la seva col·laboració en l'operació i ha assegurat que, des d'avui, les capacitats de l'organització terrorista es veuen "molt minvades".
"Ja no tornarà a aterrorizar als pobles d'Àfrica ni a ajudar a planificar operacions contra els nord-americans. Amb la seva eliminació, la capacitat operativa global de l'Estat Islàmic es veu molt minvada", ha assegurat.
El matí d'aquest dissabte, el president nigerià ha confirmat el lloc de l'operació, en la qual també han mort diversos col·laboradors d'Al-Mainuki.
"Nigèria valora aquesta aliança amb els Estats Units per avançar pels nostres objectius de seguretat compartits. Expresso la meva sincera gratitud al president Trump pel seu lideratge i suport en aquest esforç", ha manifestat el president nigerià.
"Felicito al personal de tots dos bàndols per la seva professionalitat i valentia, i espero que es realitzin més atacs decisius contra tots els enclavaments terroristes en tot el país, ha afegit.
Al-Mainuki figura des de 2023 en la llista internacional de terroristes sota sanció dels Estats Units i era considerat "un alt líder" d'Al Furqan, una de les principals xarxes financeres de l'organització jihadista a la regió del Sahel.
Al Furqan era l'encarregada de "redistribuir" la meitat dels fons generats per Estat Islàmic - Província de l'Àfrica Occidental (ISWAP, per les seves sigles en anglès) a les províncies més petites sota la seva tutela a Mali, Burkina Faso, Níger i Txad.