Els EUA neguen que el seu moll de Gaza fos utilitzat en l'operació de rescat dels ostatges

Israel afegeix que no va fer servir falsos camions humanitaris durant la infiltració a Nuseirat



MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit dels Estats Units ha negat que el moll provisional que ha construït a la costa de Gaza fos utilitzat com a part de l'operació israeliana d'aquest passat dissabte per alliberar quatre ostatges al centre de l'enclavament.

"Les instal·lacions del moll humanitari, incloent equip, personal i actius, no es van fer servir en l'operació per rescatar els ostatges", ha sentenciat el Comandament Central de l'exèrcit dels EUA, el CENTCOM, en un comunicat publicat aquest diumenge en el seu compte de la xarxa social X.

De la mateixa manera, l'exèrcit israelià ha assegurat que les forces que van participar en l'operació no van recórrer a l'ús de falsos vehicles humanitaris per entrar al campament de refugiats de Nuseirat, al centre de l'enclavament, on hi havia els ostatges.

"Les nostres forces especials no van entrar a Nuseirat ni amb vehicles ni camions d'ajuda", ha assegurat el portaveu de l'exèrcit israelià, el coronel Avichay Adraee, en un comunicat publicat en el seu compte de la xarxa social X.

Hores abans de les declaracions nord-americanes i israelianes, fonts sota condició d'anonimat de l'agència oficial de notícies de Turquia, Anadolu, havien assegurat que les forces especials israelianes implicades en l'operació utilitzat "un camió de transport i un vehicle civil" per infiltrar-se al camp de refugiats de Nuseirat, al centre de l'enclavament, on hi havia els quatre ostatges.

"L'ús d'aquests vehicles", van indicar aquestes fonts, "està molt estès a la Franja de Gaza i es fan servir per al transport d'ajuda humanitària".

Després de negar que el moll tingués res a veure en aquesta operació, el CENTCOM ha volgut matisar, a més, que els ostatges, ja alliberats, van ser extrets de l'enclavament no a través d'aquesta instal·lació, sinó d'"una zona al sud" de l'estructura "i qualsevol afirmació contrària és falsa".

El coronel israelià també ha assegurat que "les nostres forces especials no van utilitzar el dic flotant nord-americà de cap manera durant l'operació".

El rescat va tenir lloc sota una pluja de bombardejos israelians sobre el campament de refugiats i altres punts del centre de Gaza que, segons les autoritats de Hamas al capdavant de l'enclavament, han deixat almenys 210 morts i més de 400 ferits.